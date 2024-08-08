РФ може приїхати на Саміт миру: Єрмак розповів, чи означатиме це початок переговорів (відео)

Представнику Росії можуть передати план реалізації формули миру. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, поки рано говорити, чи може Путін взяти участь у другому Саміті миру.

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На другий Саміт миру може приїхати представник Російської Федерації. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, це не означатиме початок перемовин з ворогом. Про це він повідомив в інтервʼю "Європейській правді", опублікованому 8 серпня.

"Можлива участь представника Росії на другому Саміті, якому може бути переданий оцей план (реалізації формули миру, — ред.)", — сказав Андрій Єрмак.

Він зауважив, що така можливість існує, проте це не означає, що другий Саміт миру буде якимось початком перемовин з РФ. Єрмак розповів, що хоче, аби навіть така зустріч, на якій можна передати план, відбувалася не у форматі Україна–Росія, а в присутності всіх країн, які підтримали його.

Крім цього, журналіст запитав у Єрмака, чи може президент Росії Володимир Путін взяти участь у другому Саміті миру. На що керівник ОП відповів, що ще дуже рано про це говорити.

Нагадаємо, 1 серпня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що другий Саміт миру може прокласти шлях до закінчення бойових дій. Так, зустріч відбудеться в країні так званого Глобального Півдня, можливо, на Близькому Сході.

Того ж дня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито відкрита до переговорів щодо закінчення війни в Україні. За його словами, довіри до української влади нібито немає.