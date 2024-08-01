Відкриті до переговорів, але не довіряють: у Кремлі висловилися про участь РФ у Саміті миру

Пєсков стверджує, що в саміті такого роду не беруть участі "в інтересах якогось протоколу і заради самої участі".

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У Кремлі прокоментували ідею участі РФ у Саміті миру і можливість переговорів. Коментар росЗМІ дав не сам Володимир Путін, а його прессекретар Дмитро Пєсков, який заявив, що Росія нібито "відкрита" для перемовин щодо припинення війни в Україні, але довіри українській владі немає. Про це він повідомив в інтерв'ю радіо "Комсомольская правда".

За його словами, Володимир Путін нібито "неодноразово декларував", що РФ відкрита для переговорів про припинення війни в Україні.

Говорячи про ідею участі РФ у другому Саміті миру, Пєсков зазначив, що "ніякого саміту за участю Росії поки що не готується".

"Ніякого саміту за участю Росії поки що не готується. Це перше. Про участь Росії ми чуємо такі спорадичні міркування, причому які були насправді ініційовані великою кількістю учасників першого заходу цього роду", — сказав він.

Прессекретар Путіна також висловив готовність "розмовляти" з українською владою, але їй, на думку Кремля, "довіряти не можна".

За словами Пєскова, "зараз лунають голоси", що на наступний такий захід буде можливо запросити РФ. Але він вважає, що на саміті такого роду не беруть участі "в інтересах якогось протоколу і заради самої участі", а тільки щоб обговорити конкретний порядок денний.

Водночас, вважає Пєсков, порядку денного, який влаштовував би Росію, не було висловлено.

"Принаймні, цей порядок денний не було озвучено в контексті підготовки якихось конференцій подібного роду", — сказав представник Кремля.

Нагадаємо, в інтерв'ю французьким ЗМІ Володимир Зеленський 1 серпня говорив, що переговори України з РФ можуть розпочатися в межах другого саміту миру. Це може статися навіть без повного виведення військ окупантів з українських територій.