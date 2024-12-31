В подводных горах впервые найдены "морские цветы" с почти тремя десятками щупалец (фото)

В глубинах океана обнаружен новый захватывающий и крошечный вид морской жизни, который удивил ученых.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для невероятного количества жизни. Биоразнообразие океана настолько велико, что ученые то и дело открывают новые виды и многие из них не перестают удивлять исследователей, пишет IFLScience.

В новом исследовании в глубинах северо-западной части Тихого океана ученые обнаружили крошечный, но захватывающий новый вид морской жизни. Он получил название, соответствующее его внешнему виду — "маленький цветок" (Vitrumanthus flosculus).

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По словам исследователей, новый вид был обнаружен на подводных горных хребтах, называемых подводными горами и расположенных к югу от побережья Японии. В ходе исследования ученые использовали дистанционно управляемый аппарат (KM-ROV), с помощью которого на глубине около 400 метров были собраны образцы Parazoanthidae — семейство коралловых, к которому относится и новый вид.

Белая стрелка показывает стеклянную губку с прикрепленными полипами Vitrumanthus flosculus Фото: ZooKeys

"Маленькие цветы" примечательны не только своими миниатюрными размерами, их высота составляет всего 1,5-2,5 миллиметра, а диаметр — 1-2,5 миллиметра, но и близкими отношениями со стеклянными губками, которые служат им хозяевами.

Как и другие члены семейства, новый вид находится в симбиотических отношениях со стеклянными губками, где они существуют в виде полипов на поверхности губок. Известно, что новый вид питается питательными веществами, переносимыми потоками воды. Однако наиболее примечательно то, что их крохотные тела покрыты от 22 до 26 тонкими щупальцами, что является частью морфологии, отличающей их от других близких родственников.

A-C показывает внешнюю морфологию недавно обнаруженного Vitrumanthus flosculus, а D-F показывает его близкого родственника Churabana kuroshioae Фото: ZooKeys

Исследователи отмечают, что вид был идентифицирован и описан на основе морфологического и молекулярного анализов. В ходе исследования ученые секвенировали весь митохондриальный геном, а также геном родственного вида. В результате им удалось подтвердить эволюционное расположение этих видов в семействе Parazoanthidae, а также обнаружить, что большая часть разнообразия этого семейства эволюционировала относительно недавно.

Авторы исследования отмечают, что их открытие является свидетельством важности морских исследований и необходимости усилий по сохранению, в особенности это касается очагов биоразнообразия, в том числе подводных гор. И все же, ученые отмечают, что океан все еще является самым малоизученным местом на Земле, а потому нам еще предстоит сделать множество открытий.

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