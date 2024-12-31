У підводних горах уперше знайдено "морські квіти" з майже трьома десятками щупалець (фото)

У глибинах океану виявлено новий захопливий і крихітний вид морського життя, який здивував учених.

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Океан покриває більшу частину поверхні Землі та є домом для неймовірної кількості життя. Біорізноманіття океану настільки велике, що вчені раз у раз відкривають нові види й багато хто з них не перестає дивувати дослідників, пише IFLScience.

У новому дослідженні в глибинах північно-західної частини Тихого океану вчені виявили крихітний, але захопливий новий вид морського життя. Він отримав назву, що відповідає його зовнішньому вигляду — "маленька квітка" (Vitrumanthus flosculus).

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За словами дослідників, новий вид був виявлений на підводних гірських хребтах, які називаються підводними горами та розташовані на південь від узбережжя Японії. Під час дослідження вчені використовували дистанційно керований апарат (KM-ROV), за допомогою якого на глибині близько 400 метрів було зібрано зразки Parazoanthidae — сімейство коралових, до якого належить і новий вид.

Біла стрілка показує скляну губку з прикріпленими поліпами Vitrumanthus flosculus Фото: ZooKeys

"Маленькі квіти" примітні не тільки своїми мініатюрними розмірами, їхня висота становить лише 1,5-2,5 міліметра, а діаметр — 1-2,5 міліметра, а й близькими стосунками зі скляними губками, які служать їм господарями.

Як і інші члени родини, новий вид перебуває в симбіотичних відносинах зі скляними губками, де вони існують у вигляді поліпів на поверхні губок. Відомо, що новий вид живиться поживними речовинами, що переносяться потоками води. Однак найприкметніше те, що їхні крихітні тіла вкриті від 22 до 26 тонкими щупальцями, що є частиною морфології, яка відрізняє їх від інших близьких родичів.

A-C показує зовнішню морфологію нещодавно виявленого Vitrumanthus flosculus, а D-F показує його близького родича Churabana kuroshioae Фото: ZooKeys

Дослідники зазначають, що вид було ідентифіковано й описано на основі морфологічного та молекулярного аналізів. Під час дослідження вчені секвенували весь мітохондріальний геном, а також геном спорідненого виду. У результаті їм вдалося підтвердити еволюційне розташування цих видів у сімействі Parazoanthidae, а також виявити, що більша частина різноманітності цього сімейства еволюціонувала відносно недавно.

Автори дослідження зазначають, що їхнє відкриття є свідченням важливості морських досліджень і необхідності зусиль зі збереження, особливо це стосується вогнищ біорізноманіття, зокрема підводних гір. І все ж, вчені відзначають, що океан все ще є найбільш маловивченим місцем на Землі, а тому нам ще належить зробити безліч відкриттів.

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