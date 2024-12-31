Найнебезпечніша посмішка у світі: у якої тварини в роті заховано 14 000 зубів

Дослідники назвали тварину, у якої найбільше зубів у будь-який момент часу.

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У більшості дорослих людей 32 постійних зуби або 28, якщо зуби мудрості були видалені або все ще не з'явилися. Однак тваринний світ набагато перевершує людей, коли справа доходить до найбільшої кількості зубів, захованих у роті, пише IFLScience.

Так у кого ж із тварин у роті захована найбільша кількість зубів? Варто зазначити, що йдеться про кількість зубів у однієї тварини в будь-який момент часу, а не за всю тривалість життя. Для прикладу, гігантський броненосець (Priodontes maximus), у якого до 100 зубів, легко обганяє людську расу. І все ж він не може претендувати на корону за кількістю зубів серед ссавців.

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Птахи втратили зуби близько 100 мільйонів років тому, тому не можуть змагатися з іншими видами. Утім, у деяких гусей є ребристі частини дзьоба, які допомагають їм захоплювати й ковтати здобич.

Якщо говорити про хребетних, переможцем за кількістю зубів вважається листохвостий гекон Мадагаскару (Uroplatus fimbriatus). За даними Книги рекордів Гіннесса, у них 169 зубів на верхній щелепі та 148 на нижній — загалом 317 зубів.

Водночас під товщею води ситуація куди цікавіша. Наприклад, у роті великої білої акули (Carcharodon carcharias) зазвичай ховається близько 300 зубів. У тихоокеанської лінкоди (Ophiodon elongatus) один із найчисленніших наборів зубів у морі, з приблизно 555 зубами, що вистилають її широкі щелепи. Раніше вчені виявили, що вони можуть втрачати до 30 зубів на день, але незабаром відрощують їх знову.

І все ж, хто насправді володіє найбільшою кількістю зубів у світі? На думку дослідників, цей титул належить равлику. За даними Наукового центру Глазго, в їхньому роті ховається близько 14 000 зубчиків, що вистилають їхню радулу — схожий на язик орган. За словами старшого куратора некомахоїдних безхребетних у Музеї природної історії в Лондоні Тома Вайта, радула використовується як м'ясоїдними, так і травоїдними молюсками для того, щоб проштовхувати в рот фрагменти їжі.

Окремої згадки також заслуговують зонтичні слимаки (Umbraculum umbraculum). Дослідники зазначають, що в них у роті, як і в наземних равликів, одночасно є близько 1 500 зубчиків, що покривають радулу. Цікаво, що за все життя вони змінюють близько трьох чвертей мільйона зубів.

Раніше Фокус писав про те, як тваринам вдається уникнути карієсу і не чистити зуби: вчені розкрили їхній секрет.