Самая опасная улыбка в мире: у какого животного во рту спрятано 14 000 зубов

Исследователи назвали животное, у которого больше всего зубов в любой момент времени.

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У большинства взрослых людей 32 постоянных зуба или 28, если зубы мудрости были удалены или все еще не появились. Однако животный мир намного превосходит людей, когда дело доходит до самого большого количества зубов, спрятанных во рту, пишет IFLScience.

Так у кого же из животных во рту спрятано наибольшее количество зубов? Стоит отметить, что речь идет о количестве зубов у одного животного в любой момент времени, а не за всю продолжительность жизни. Для примера, гигантский броненосец (Priodontes maximus), у которого до 100 зубов, легко обгоняет человеческую расу. И все же он не может претендовать на корону по количеству зубов среди млекопитающих.

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Птицы утратили зубы около 100 миллионов лет назад, а потому не могут соревноваться с другими видами. Впрочем, у некоторых гусей есть ребристые части клюва, которые помогают им захватывать и глотать добычу.

Ели говорить о позвоночных, победителем по количеству зубов считается листохвостый геккон Мадагаскара (Uroplatus fimbriatus). По данным Книги рекордов Гиннесса, у них 169 зубов на верхней челюсти и 148 на нижней — в общей сложности 317 зубов.

В то же время под толщей воды ситуация куда более любопытна. Например, во рту большой белой акулы (Carcharodon carcharias) обычно скрывается около 300 зубов. У тихоокеанской линкоды (Ophiodon elongatus) один из самых многочисленных наборов зубов в море, с примерно 555 зубами, выстилающими ее широкие челюсти. Ранее ученые обнаружили, что они могут терять до 30 зубов в день, но вскоре отращивают их снова.

И все же, кто на самом деле обладает самым большим количеством зубов в мире? По мнению исследователей, этот титул принадлежит улитке. По данным Научного центра Глазго, в их рту скрывается около 14 000 зубчиков, выстилающих их радулу — похожий на язык орган. По словам старшего куратора ненасекомоядных беспозвоночных в Музее естественной истории в Лондоне Тома Уайта, радула используется как плотоядными, так и травоядными моллюсками для того, чтобы проталкивать в рот фрагменты пищи.

Отдельного упоминания также заслуживают зонтичные слизни (Umbraculum umbraculum). Исследователи отмечают, что у них во рту, как и у наземных улиток, одновременно находится около 1 500 зубчиков, покрывающих радулу. Любопытно, что за всю жизнь они меняют около трех четвертей миллиона зубов.

Ранее Фокус писал о том, как животным удается избежать кариеса и не чистить зубы: ученые раскрыли их секрет.