Как животным удается избежать кариеса и не чистить зубы: ученые раскрыли их секрет

Стоматологический консультант зоопарка рассказал о том, почему его подопечным не нужно чистить зубы, а кариес вовсе не является проблемой для зубов.

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Стоматологическая рутина человека весьма монотонная: чистка зубов перед и после сна, а также полоскание после еды. Однако все эти действия — важные шаги в поддержании здоровья полости рта, но что насчет животных? Почему на самом деле им не нужно чистить зубы и что защищает их от кариеса — ученые раскрыли их секрет, пишет IFLScience.

По словам стоматологического консультанта в Лондонском зоопарке и других учреждениях по охране дикой природы по всему миру Питера Кертеша, его пациенты — представители различных видов: слоны, тигры, дельфины, большие кошки, морские млекопитающие, гориллы, шимпанзе, ленивцы, бегемоты, носороги, медведи и многие другие. Доктор Кертеш занимается стоматологией животных уже более 15 лет и обнаружил, что наиболее распространенной проблемой зубов является вовсе не кариес, как у людей, а травмы.

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Кертеш отмечает, что кариес на самом деле встречается у животных чрезвычайно редко, так как рацион животных, как правило, естественный, особенно в Европе. Животные не употребляют рафинированные углеводы и часто придерживаются самоочиающейся диеты. В то же время в Северной Америке дела обстоят немного иначе: животные получают много обработанной пищи, но травмы все равно остаются наиболее распространенной проблемой.

Исследователи отмечают, что в зоопарках животные также живут дольше, чем в дикой природе, а потому чаще сталкиваются со старческими изменениями, в том числе это касается и людей. Но, что насчет кариеса? По словам Кертеша, важно понимать, что чистка зубов на самом деле не останавливает развитие кариеса, но диета — может.

Важно понимать, что люди на самом деле находятся на неестественной диете, которая очень часто с большим содержанием рафинированных углеводов, что и вызывает кариес. Простыми словами, если мы хотим избежать развития кариеса, нам следует изменить диету.

И все же, по словам Кертеша, за время своей практики он сталкивался с кариесом у животных. Наихудший случай кариеса наблюдался у скального дамана — животные придерживались замечательной фруктовой диеты, но она, вероятно, не была для них естественной, так как фрукты попросту не растут посреди пустыни.

Во время лечения Кертеш заметил обширную инфекцию, возникшую из-за разрушения зубов, а также обширные системные проблемы во всех основных органах, что в последствии привело к летальному исходу.

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