До или после завтрака. Исследователи рассказали, когда на самом деле стоит чистить зубы

Гигиена полости рта — залог здоровья, однако важно не просто чистить зубы, необходимо делать это правильно, а также знать, в какое время.

Жизнь связана с большим количеством забот, и чистка зубов — это часть ежедневной рутины, которая крайне важна. Но необходимо понимать, когда лучше чистить зубы утром, в частности до или после завтрака, пишет IFLS.

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Так, какой же ответ?

[ + – ] Современные продукты питания могут разрушать эмаль, делая зубы более уязвимыми для инфекций и кариеса

Большинство дантистов считают, что чистка зубов до завтрака — лучший вариант, а все из-за того, что такая тактика помогает создать максимально здоровую среду во рту, прежде чем начать употреблять продукты и напитки, которые могут повредить эмаль или десны.

Пока мы спим, бактерии в нашем рту активно размножаются, проявляясь в виде далеко не самого приятного "утреннего дыхания". Чистка зубов фторсодержащей зубной пастой поможет избавиться от бактерий во рту и покрыть эмаль дополнительным защитным слоем.

Это очень важно, поскольку современные продукты питания могут разрушать эмаль, делая зубы более уязвимыми для инфекций и кариеса. Чистя зубы перед завтраком, вы защитите свои зубы и десна.

Более того чистка зубов способствует выработке слюны: жидкости, вырабатываемой во рту, которая помогает расщеплять пищу и поддерживать здоровую среду в полости рта.

Стоит ли чистить зубы после приема пищи?

[ + – ] Кислота в пище может временно ослабить эмаль, поэтому если вы будете слишком активно чистить зубы, то можете ее повредить

Регулярная чистка зубов — залог здоровья полости рта, поэтому, если вы позволили себе круассан на завтрак, это не повод совсем отказаться от чистки зубов, но лучше сделать перерыв между приемом пищи и гигиеной полости рта.

Это связано с тем, что кислота в пище может временно ослабить эмаль, поэтому если вы будете слишком активно чистить зубы, то можете ее повредить. Однако это не значит, что чистка после еды полностью запрещена.

Если вы хотите почистить зубы после еды, то, как рекомендует Американская стоматологическая ассоциация, лучше всего сначала промыть рот простой водой, а затем подождать 30 минут (или 60, если вы съели что-то особенно кислое), прежде чем браться за зубную щетку.

Как правильно чистить зубы?

[ + – ] Чистка зубов фторсодержащей зубной пастой поможет избавиться от бактерий во рту и покрыть эмаль дополнительным защитным слоем

Правильная чистка зубов так же важна, как и сама чистка. Независимо от того, используете вы электрическую или обычную зубную щетку, стоит выполнят следующие действия: