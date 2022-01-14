До чи після сніданку. Дослідники розповіли, коли насправді варто чистити зуби

Гігієна порожнини рота – запорука здоров'я, проте важливо не просто чистити зуби, необхідно робити це правильно, а також знати, в який час.

Життя пов'язане з великою кількістю турбот, і чищення зубів – це частина щоденної рутини, яка є вкрай важливою. Але необхідно розуміти, коли краще чистити зуби вранці, зокрема, до або після сніданку, пише IFLS.

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Так яка ж відповідь?

[ + – ] Сучасні продукти харчування можуть руйнувати емаль, роблячи зуби уразливішими для інфекцій і карієсу.

Більшість дантистів вважають, що чистка зубів до сніданку — найкращий варіант, а все через те, що така тактика допомагає створити максимально здорове середовище в роті, перш ніж почати вживати продукти та напої, які можуть пошкодити емаль або ясна.

Поки ми спимо, бактерії в нашому роті активно розмножуються, виявляючись у вигляді далеко не найприємнішого "ранкового дихання". Чищення зубів фторвмісною зубною пастою допоможе позбавитися бактерій у роті та покрити емаль додатковим захисним шаром.

Це дуже важливо, оскільки сучасні продукти харчування можуть руйнувати емаль, роблячи зуби уразливішими для інфекцій і карієсу. Чистячи зуби перед сніданком, ви захистите свої зуби та ясна.

Ба більше, чищення зубів сприяє виробленню слини — рідини, що виробляється в роті, яка допомагає розщеплювати їжу і підтримувати здорове середовище в порожнині рота.

Чи варто чистити зуби після їди?

[ + – ] Кислота в їжі може тимчасово послабити емаль, тому якщо ви занадто активно чистите зуби, то можете її пошкодити

Регулярне чищення зубів — запорука здоров'я порожнини рота, тому якщо ви дозволили собі круасан на сніданок, це не привід зовсім відмовитися від чищення зубів, але краще зробити перерву між їжею та гігієною порожнини рота.

Це пов'язано з тим, що кислота в їжі може тимчасово послабити емаль, тому якщо ви занадто активно чистите зуби, то можете її пошкодити. Однак це не означає, що чистка після їди повністю заборонена.

Якщо ви хочете почистити зуби після їжі, то, як рекомендує Американська стоматологічна асоціація, краще спочатку промити рот простою водою, а потім почекати 30 хвилин (або 60, якщо ви з'їли щось особливо кисле), перш ніж братися за зубну щітку.

Як правильно чистити зуби?

[ + – ] Чищення зубів фторвмісною зубною пастою допоможе позбавитися бактерій у роті та покрити емаль додатковим захисним шаром.

Правильне чищення зубів так само важливе, як і саме чищення. Незалежно від того, використовуєте ви електричну або звичайну зубну щітку, варто виконати такі дії: