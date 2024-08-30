Сильно желтеют зубы: стоматологи указали на малоизвестную ошибку при чистке зубов

Эксперты говорят, что существует неочевидная, но очень важная ошибка, которую допускают люди во время чистки зубов.

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Стоматологи указали две распространенные, но малоизвестные ошибки при чистке зубов, которые делают их желтыми, пишет Daily Mail.

По словам стоматолога Фераха Хамида из Aesthetique Dental, люди часто совершают две ошибки при чистке зубов, которые легко исправить.

Первая ошибка кроется в том, что многие люди не смачивают зубную щетку перед использованием, предполагая, что таким образом зубная паста уберет больше налета. Но стоматолог говорит, что так называемая "сухая чистка" лишь делает зубы более тусклыми и желтыми.

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"Перед чисткой зубов следует намочить зубную щетку. Такая небольшая манипуляция помогает распределить зубную пасту по всем зубам, делая чистку более эффективной. Сухая чистка может показать эффективным методом, но проблема в том, что зубная паста без воды хуже распределяется, а это приводит к тусклости зубов", — говорит Хадим.

Вторая же ошибка заключается в том, что люди слишком рано чистят зубы после употребления кислых продуктов и напитков. Кислые напитки, такие как фруктовый сок, вино, а также сладкие, но не содержащие сахара, как апельсины и грейпфруты, ослабляют зубную эмаль.

Стоматолог говорит, что слишком ранняя чистка зубов после кислых продуктов может привести к пожелтению зубов.

"Слишком ранняя чистка зубов после кислых продуктов может истончать зубную эмаль. Это обнажает более желтые слои зубов. Чтобы избежать такого крайне нежелательного эффекта лучше подождать некоторое время после употребления таких продуктов, чтобы убедиться в том, что ваша эмаль останется крепкой, а зубы здоровыми", — подчеркивает Хадим.

Поэтому многие стоматологи рекомендуют подождать не менее часа после употребления кислых продуктов и напитков, прежде чем отправляться чистить зубы. Этого времени вполне достаточно, чтобы зубная эмаль успела восстановиться.

Кроме этого, другой специалист по гигиене рта предупредил людей об опасности использования отбеливающих зубных паст. Он говорит, что на самом деле такие пасты не отбеливают зубы.

Отбеливающие зубные пасты счищают более темную эмаль, что временно дарит нам белоснежную улыбку, но со временем зубы будут становиться тоньше, желтее и чувствительнее. Это происходит потому, что истончение зубной эмали обнажает дентин – основную часть зуба, которая имеет желтый оттенок.

Напомним, утраченные коренные зубы смогут вновь отрасти, новое лекарство впервые испытают на людях. Препарат уже доказал свою эффективность в испытаниях на животных и теперь ученые планируют приступить к испытаниям на людях.