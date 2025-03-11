Львовянин пытался отправить по почте за границу зубы, которым 774 тысячи лет (фото)
Мужчина "варварски" выдавал части зубов мамонтов за "предметы для рукоделия". Он залил редкие находки смолой и разрезал, нанеся им непоправимый вред.
Украинец пытался отправить за границу 13 "заготовок для рукоделия", которые оказались редкими палеонтологическими находками. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Таможенники во время проверки посылки, которая направлялась в Болгарию, обнаружили 13 пластин с оригинальным, необычным узором. Отправитель задекларировал их как "предметы для рукоделия".
Пластины отправили на экспертизу в Национальный научно-природоведческий музей. Там установили, что речь идет о 13 образцах, изготовленных из 11 различных зубов мамонтов.
"Зубы зафиксированы эпоксидной смолой и разрезаны по горизонтали. Мамутам, которым принадлежали зубы, было от 15 до 60 лет — время, когда появляются, стираются и заменяются коренные зубы этих животных", — пояснили в ГТС.
Геологический возраст находок — от среднего плейстоцена до конца плейстоценовой эпохи. То есть речь идет о 774-11,7 тысячи лет. Из-за того, что при обработке первичная форма зубов была разрушена, часть ценной информации палеонтологических образцов утрачена.
По заключению эксперта, такие действия несут непоправимый вред науке, ведь теряется ценная информация о видовом разнообразии хоботных в плейстоцене. Однако образцы — редкие, имеют культурную, научную, музейную и образовательную ценность. Их рекомендуют внести в Музейный фонд Украины и/или Государственный реестр национального культурного достояния.
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