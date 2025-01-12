Обнаружены окаменелые останки самой маленькой кошки в мире: жила 30 000 лет назад (фото)

Обнаруженный новый вид вымерших кошек был меньше обычной домашней кошки.

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Китайские палеонтологи обнаружили окаменелые останки самой маленькой кошки из всех, когда-либо живших на нашей планете, возрастом 30 000 лет. Окаменевший фрагмент нижней челюсти древней кошки обнаружили в пещере Хуалундун на востоке Китая. Ученые считают, что этот фрагмент окаменелости принадлежит вымершему виду бенгальских кошек. Исследование опубликовано в журнале Annales Zoologici Fennici, пишет Interesting Engineering.

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Крошечная кошка, которая как считают ученые, могла бы легко поместиться на ладони человека, жила примерно 30 000 лет назад. Ученые считают, что это самая маленькая кошка из всех живущих на Земле и является вымершим видом бенгальских кошек. Новый вид получил название Prionailurus kurteni.

Реконструкция внешенего вида кошки Prionailurus kurteni Фото: interestingengineering.com

По словам ученых, это вид вымерших кошек был меньше обычных домашних кошек. При этом по размеру Prionailurus kurteni больше напоминает два самых маленьких современных вида кошек: пятнисто-рыжую кошку (Prionailurus rubiginosus), живущую в Южной Азии, и черноногую кошку (Felis nigripes), живущую в Африке. Длина пятнисто-рыжей кошки вместе с хвостом достигает 40-48 см, а длина черноногой кошки вместе с хвостом достигает 37-52 см.

Фрагмент челюсти кошки Prionailurus kurteni Фото: interestingengineering.com

Обычно бенгальские кошки живут в лесах, а потому их останки быстро разлагаются, что сильно затрудняет формирование окаменелостей. Но останки Prionailurus kurteni хорошо сохранились вероятно потому, что кошка оказалась в пещере, где местная среда защитила их от быстрого разложения.

По словам ученых, они не обнаружили следов порезов на челюсти вымершей кошки, а потому нельзя сказать питались ли древние люди этими животными. Возможно, кошка зашла в пещеру в поисках пищи, а затем погибла.

Пятнисто-рыжая кошка Фото: Wikipedia

Прошлые генетические исследования показали, что бенгальские кошки и домашние кошки имели общего предка. Но не было никаких ископаемых доказательств, подтверждающих эту теорию. Ученые обнаружили наклонный коренной зуб на окаменелой челюсти древней кошки. Эта уникальная особенность является первым ископаемым доказательством, которое подтверждает теорию о том, что бенгальские и домашние кошки имеют общего предка.

Черноногая кошка Фото: Wikipedia

Палеонтологи уже более 10 лет ведут раскопки в пещере Хуалундун. Ранее в ней уже были обнаружены многие вымершие виды животных. Что касается данного исследования, то ученые вместе с останками самой маленькой кошки в мире обнаружили окаменелые кости и других животных. Ученые считают, что древние люди могли использовать пещеру в качестве естественной ловушки для животных или местом охоты на них.

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