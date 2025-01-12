Древнее сокровище: археологи обнаружили в Англии клад серебряных монет, ему 1000 лет (фото)

Серебряные монеты были закопаны в период истории Англии, известный политической и социальной нестабильностью.

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Археологи обнаружили закопанные почти 1000 лет назад 321 серебряную монету, которые были завернуты в ткань и свинцовую обертку. Идеально сохранившиеся монеты были обнаружены на месте строительства новой АЭС под названием Sizewell C на востоке Англии. Монеты относятся к средине XI века и этот период истории Англии известен политической и социальной нестабильностью, связанной с началом правления нового англосаксонского короля, пишет Live Science.

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Ученые определили, что серебряные монеты были выпущены в период с 1036 по 1044 годы и являются довольно редкой находкой на территории Англии. Археологи говорят, что монеты закопали в период начала правления нового англосаксонского короля Эдуарда Исповедника, который изгонял многих представителей местных элит и конфисковал их имущество.

Ученые считают, что владелец клада был представителем достаточно состоятельного слоя общества, ведь за эти монеты можно было купить в то время 16 коров. То есть это была значительная сумма денег для жителей Англии в XI веке.

Ученые определили, что серебряные монеты были выпущены в период с 1036 по 1044 годы и являются довольно редкой находкой на территории Англии Фото: Live Science

Археологи предполагают, что владелец монет был обеспокоен новой властью и ситуацией, которая сложилась в стране, а потому решил спрятать свое богатство, чтобы избежать его конфискации. На сегодняшний день ученые обнаружили всего три подобных клада, которые относятся к периоду 1042-1044 годы, что подтверждает идею о том, что первые годы правления короля Эдуарда Исповедника были очень неспокойными.

Обнаруженный клад имеет большое научное значение еще и потому, что монеты были найдены в идеальном состоянии и завернуты в ткань, а также в свинцовую обертку. Многие древние клады не имеют таких особенностей.

Археологи предполагают, что владелец монет был обеспокоен новой властью и ситуацией, которая сложилась в стране, а потому решил спрятать свое богатство, чтобы избежать его конфискации Фото: Live Science

Скорее всего владелец момент специально использовал свинцовую обертку, которая ему казалась очень прочной для длительной сохранности сокровища, говорят ученые. Почему для сохранения клада не использовался обычный керамический горшок, как это часто бывало, пока не ясно.

Также неясно, почему владелец монет так и не вернулся за ними, но возможно, он умер, прежде чем успел забрать их или рассказать кому-либо о них. Может быть владельца сокровища изгнали из страны, и он не смог вернуться.

Как уже писал Фокус, открытие новых окаменелостей переписывает глобальную историю динозавров. Ученые обнаружили самые старые ископаемые останки динозавров в Северном полушарии нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что археологи нашли утраченную резиденцию царя Давида. Исследователи нашли Маханаим, древнее место, которое, согласно Библии, было резиденцией израильских царей. С этим местом связаны различные события, в частности коронация царя Ишваала и восстание Авессалома против Давида.