Там жили библейские цари: археологи нашли утраченную резиденцию царя Давида

Исследователи нашли Маханаим, древнее место, которое согласно Библии было резиденцией израильских царей. С этим местом связаны различные события, в частности коронация царя Ишваала и восстание Авессалома против Давида.

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На территории современной Иордании исследователи обнаружили древнее место, которое, как полагают, связано с библейскими царями Израиля. Это место, упомянутое в еврейской Библии, могло быть царской резиденцией во времена железного века, пишет Live Science.

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Считается, что это место, известное в древних текстах как Маханаим, входило в состав Израильского царства, также известного как Северное царство. Археологи Израэль Финкельштейн из Тель-Авивского университета и Таллай Орнан из Еврейского университета в Иерусалиме считают, что это место теперь известно как Талль ад-Дхахаб аль-Гарби. Их выводы основываются на археологических данных и анализе библейских упоминаний о Маханаиме.

Термин "Маханаим" переводится с древнееврейского как "два лагеря", что указывает на близость к другому месту, Пенуэлю. Исследователи предполагают, что Талль ад-Дхахаб аль-Гарби совпадает с Маханаимом, тогда как соседнее меньшее место, Талль ад-Дахаб эш-Шарки, может быть Пенуэлем. В пользу этой теории свидетельствуют библейские рассказы о том, что в Пенуэле был храм, а прямоугольная платформа, найденная в Талль ад-Дахаб эш-Шарки, могла быть его частью.

Раскопки, проведенные немецкой командой в 2005-2011 годах, обнаружили каменные блоки в Талл ад-Дахаб аль-Гарби, на которых высечены сложные изображения, в частности, люди, играющие на лире, охотящийся лев, финиковая пальма и сцена пира. Эти артефакты указывают на то, что на этом месте находилось здание, которым пользовалась элита, возможно, даже израильская царская семья.

Художественный стиль этих гравюр напоминает фрески VIII века до н. э., найденные в Кунтиллет-Аджруд на северо-востоке Синайской пустыни в Египте, еще одном месте, связанном с Израильским царством. Это сходство подтверждает гипотезу о том, что гравюры датируются тем же периодом и были созданы израильскими художниками.

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Финкельштейн и Орнан приписывают строительство Маханаима и Пенуэлю Иеровоаму II, израильскому царю, который правил в VIII веке до н.э. В Библии также рассказывается о важных событиях, связанных с Маханаимом, таких как коронация царя Ишваала и отступление царя Давида во время восстания его сына, Авессалома.

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