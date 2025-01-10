Там жили біблійні царі: археологи знайшли втрачену резиденцію царя Давида

Дослідники знайшли Маханаїм, древнє місце, яке згідно з Біблією було резиденцією ізраїльських царів. З цим місцем пов’язані різні події, зокрема коронація царя Ішваала та повстання Авесалома супроти Давида.

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На території сучасної Йорданії дослідники виявили стародавнє місце, яке, як вважають, пов'язане з біблійними царями Ізраїлю. Це місце, згадане в єврейській Біблії, могло бути царською резиденцією за часів залізного віку, пише Live Science.

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Вважається, що це місце, відоме в стародавніх текстах як Маханаїм, входило до складу Ізраїльського царства, також відомого як Північне царство. Археологи Ізраель Фінкельштейн з Тель-Авівського університету і Таллай Орнан з Єврейського університету в Єрусалимі вважають, що це місце тепер відоме як Талль ад-Дхахаб аль-Гарбі. Їхні висновки ґрунтуються на археологічних даних та аналізі біблійних згадок про Маханаїм.

Термін "Маханаїм" перекладається з давньоєврейської як "два табори", що вказує на близькість до іншого місця, Пенуеля. Дослідники припускають, що Талль ад-Дхахаб аль-Гарбі збігається з Маханаїмом, тоді як сусіднє менше місце, Талль ад-Дахаб еш-Шаркі, може бути Пенуелем. На користь цієї теорії свідчать біблійні розповіді про те, що в Пенуелі був храм, а прямокутна платформа, знайдена в Талль ад-Дахаб еш-Шаркі, могла бути його частиною.

Розкопки, проведені німецькою командою у 2005-2011 роках, виявили кам'яні блоки у Талл ад-Дахаб аль-Гарбі, на яких викарбувані складні зображення, зокрема, люди, що грають на лірі, лев, що полює, фінікова пальма та сцена бенкету. Ці артефакти вказують на те, що на цьому місці знаходилася будівля, якою користувалася еліта, можливо, навіть ізраїльська царська родина.

Художній стиль цих гравюр нагадує фрески VIII століття до н. е., знайдені в Кунтіллет-Аджруд на північному сході Синайської пустелі в Єгипті, ще одному місці, пов'язаному з Ізраїльським царством. Ця схожість підтверджує гіпотезу про те, що гравюри датуються тим самим періодом і були створені ізраїльськими художниками.

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Фінкельштейн і Орнан приписують будівництво Маханаїму і Пенуелю Єровоаму II, ізраїльському царю, який правив у VIII столітті до н.е. В Біблії також розповідається про важливі події, пов'язані з Маханаїмом, такі як коронація царя Ішваала і відступ царя Давида під час повстання його сина, Авесалома.

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