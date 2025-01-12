Открытие новых окаменелостей переписывает глобальную историю динозавров (фото)

Ученые обнаружили самые старые ископаемые останки динозавров в Северном полушарии нашей планеты.

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Всего несколько окаменелых останков костей крошечного динозавра, обнаруженных в США, изменили понимание палеонтологами глобальной истории динозавров. Исследование опубликовано в журнале Zoological Journal of the Linnean Society, пишет ScienceAlert.

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Ученые обнаружили окаменелые останки крошечного динозавра, который был размером с курицу, но имел очень длинный хвост. Радиоизотопный анализ показал, что возраст этих окаменелостей составляет 230 млн лет. Таким образом динозавр, обнаруженный в США, получивший название Ahvaytum bahndooiveche, теперь является самым древним динозавром в Северном полушарии нашей планеты.

По словам ученых, динозавры считаются гигантскими существами, но изначально они имели значительно меньший размер.

Крошечный динозавр является старейшим видом, обитавшим в Лавразии, древнем континенте, который образовался после распада суперконтинента Пангея, и из него образовались современная Евразия и Северная Америка. При этом ранее считалось, что динозавры не жили в данный временной период в Северном полушарии, а в основном были распространены на континенте Гондвана, южной части суперконтинента Пангея.

Реконструкция внешнего вида динозавра Ahvaytum bahndooiveche Фото: ScienceAlert

По словам ученых, всего 6-10 млн лет разделяют фауну Гондваны и древнейшее известное местонахождение динозавров в Северном полушарии. Окаменелые останки Ahvaytum bahndooiveche, обнаруженные в штате Вайоминг, теперь являются доказательством того, что общепринятое мнение о том, что динозавры были ограничены Гондваной в течение десятков миллионов лет, прежде чем распространились в Лавразию, нуждается в пересмотре.

Авторы исследования говорят, что понимание происхождения динозавров было искажено очевидным отсутствием в Лавразии окаменелых останков этих существ в период между 237 и 227 млн лет назад. Это открытие указывает на то, что динозавры распространились почти одновременно по суше как Южном, так и в Северном полушарии, хотя ранее считалось иначе.

Указанный выше период времени известен значительными климатическими изменениями на Земле, что привело к тому, что планета стала более влажной и теплой. Поэтому ранее непригодные места для жизни стали пригодными для разнообразных форм жизни.

Ученые обнаружили лишь фрагменты лап динозавра и не обнаружили полных образцов Фото: ScienceAlert

Считается, что климатические барьеры являются основной причиной отсутствия окаменелостей динозавров в Северном полушарии в период между 237 и 227 млн лет, но ученые считают, что это может быть больше связано с условиями окружающей среды, которые делают сохранение окаменелостей более трудным. И все исключением стали кости Ahvaytum bahndooiveche.

Ученые обнаружили лишь фрагменты лап динозавра и не обнаружили полных образцов, хотя это довольно типично для окаменелостей такого возраста. Тем не менее, палеонтологам удалось реконструировать внешний вид динозавра, и они считают, что это существо является родственником завропод. Наиболее известными представителями этой клады являются брахиозавр и диплодок, травоядные динозавры, которые имели гигантские размеры и жили на миллионы лет позже, чем Ahvaytum bahndooiveche.

Как уже писал Фокус, Панк и Эмо возрастом 430 млн лет бросают вызов устоявшимся взглядам. Исследователи обнаружили две древние окаменелости, которые свидетельствуют о том, что древние моллюски были более сложными и адаптивными, чем считалось ранее.

Также Фокус писал о том, что пресноводные виды могут исчезнуть с лица Земли. Исследователи обнаружили, что почти каждый четвертый вид пресноводных подвергается высокому риску вымирания.