Четверть пресноводных видов могут исчезнуть с лица Земли: что сделало их уязвимыми

Исследователи обнаружили, что почти каждый четвертый вид пресноводных сегодня подвергается высокому риску вымирания во всем мире.

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За всю свою историю Земля успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, но другие продолжают процветать до сих пор. Впрочем, теперь ученые сделали новое тревожное открытие: почти каждый четвертый вид пресноводных рыб, ракообразных и стрекоз находится под невероятным давлением и вскоре может исчезнуть с лица Земли, пишет Daily Mail.

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Согласно исследованию, основными причинами угрозы для этих видов являются:

химическое загрязнение;

канализационное загрязнение;

чрезмерный забор воды;

инвазивные виды.

Глобальная оценка пресноводных животных проводилась по Красному списку находящихся под угрозой исчезновения видов Международного союза охраны природы (МСОП). Ученые сосредоточились на оценке риска вымирания 23 496 видов пресноводных рыб, стрекоз, крабов, раков и креветок. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature и показали, что 24% пресноводных животных, по крайней мере 4 294 из рассмотренных видов, сегодня находятся под высоким риском вымирания. Загрязнение, в первую очередь от сельского и лесного хозяйства, затронуло более половины находящихся под угрозой видов.

Результаты анализа также указывают на то, что местообитания пресноводных видов также страдают от перепрофилирования земель для сельского хозяйства, забора воды и плотин, которые блокируют миграцию рыб. В то же время чрезмерный вылов рыбы и внедрение инвазивных неместных видов особенно способствуют вымиранию.

Отметим, что реки, озера, ручьи и пресноводные водно-болотные угодья на самом деле являются ключевыми местообитаниями, поддерживая более десятой части всех известных видов, в том числе трети позвоночных и половины животных. Любопытно, что при этом они покрывают лишь около 1% поверхности Земли.

Наблюдения показывают, что 35% водно-болотных угодий мира были утрачены в период с 1970 по 2015 год. Для сравнения это втрое быстрее, чем утрата леса. Ученые также обнаружили, что 37% крупных рек длиной более 1000 километров сегодня больше не имеют свободного течения по всей своей длине.

Команда также обнаружила, что наибольшее количество видов, находящихся под угрозой исчезновения, сегодня обитают в озере Виктория — крупнейшем озере Африки, озере Титикака в Южной Америке, водно-болотной зоне Шри-Ланки и Западных Гатах Индии.

Разнообразие пресноводных видов обеспечивает такие важные услуги, как борьба с наводнениями, борьба с изменением климата и переработка питательных веществ, а также поддерживает культуру и средства к существованию миллиардов людей во всем мире. В то же время до этого момента ученые все еще не проводили всестороннего анализа риска вымирания, которому подвергаются виды.

Оценка показала, что из всех изученных групп крабы, раки и креветки подвергаются наибольшему риску вымирания: под угрозой исчезновения находятся 30 процентов видов, за ними следуют 26 процентов видов пресноводных рыб и 16 процентов стрекоз и равнокрылых стрекоз.

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