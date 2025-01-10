Чверть прісноводних видів можуть зникнути з лиця Землі: що зробило їх уразливими

Дослідники виявили, що майже кожен четвертий вид прісноводних сьогодні піддається високому ризику вимирання в усьому світі.

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За всю свою історію Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, але інші продовжують процвітати й досі. Утім, тепер учені зробили нове тривожне відкриття: майже кожен четвертий вид прісноводних риб, ракоподібних і бабок перебуває під неймовірним тиском і незабаром може зникнути з лиця Землі, пише Daily Mail.

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Згідно з дослідженням, основними причинами загрози для цих видів є:

хімічне забруднення;

каналізаційне забруднення;

надмірний забір води;

інвазивні види.

Глобальна оцінка прісноводних тварин проводилася за Червоним списком видів, що перебувають під загрозою зникнення, Міжнародного союзу охорони природи (МСОП). Вчені зосередилися на оцінці ризику вимирання 23 496 видів прісноводних риб, бабок, крабів, раків і креветок. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature і показали, що 24% прісноводних тварин, принаймні 4 294 з розглянутих видів, сьогодні перебувають під високим ризиком вимирання. Забруднення, насамперед від сільського та лісового господарства, зачепило більшу частину видів, що перебувають під загрозою.

Результати аналізу також вказують на те, що місцезростання прісноводних видів також страждають від перепрофілювання земель для сільського господарства, забору води та гребель, які блокують міграцію риб. Водночас надмірний вилов риби та впровадження інвазивних немісцевих видів особливо сприяють вимиранню.

Зазначимо, що річки, озера, струмки й прісноводні водно-болотні угіддя насправді є ключовими місцезростаннями, підтримуючи більш як десяту частину всіх відомих видів, зокрема третину хребетних і половину тварин. Цікаво, що при цьому вони покривають лише близько 1% поверхні Землі.

Спостереження показують, що 35% водно-болотних угідь світу було втрачено в період з 1970 по 2015 рік. Для порівняння це втричі швидше, ніж втрата лісу. Вчені також виявили, що 37% великих річок завдовжки понад 1000 кілометрів сьогодні більше не мають вільної течії по всій своїй довжині.

Команда також виявила, що найбільша кількість видів, що перебувають під загрозою зникнення, сьогодні мешкають в озері Вікторія — найбільшому озері Африки, озері Тітікака в Південній Америці, водно-болотній зоні Шрі-Ланки та Західних Гатах Індії.

Різноманітність прісноводних видів забезпечує такі важливі послуги, як боротьба з повенями, боротьба зі зміною клімату та перероблення поживних речовин, а також підтримує культуру і засоби до існування мільярдів людей у всьому світі. Водночас до цього моменту вчені все ще не проводили всебічного аналізу ризику вимирання, якому піддаються види.

Оцінка засвідчила, що з усіх вивчених груп краби, раки й креветки наражаються на найбільший ризик вимирання: під загрозою зникнення перебувають 30 відсотків видів, за ними йдуть 26 відсотків видів прісноводних риб і 16 відсотків бабок та рівнокрилих бабок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб відродити людство в майбутньому.