Обернуть вымирание вспять. Ученые нашли способ возродить человечество в будущем (фото)

Исследователи считают, что есть эффективный способ вернуть человечество из состояния вымирания — как это будет работать.

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Идея вымирания человечества не нова, но она все еще звучит как сюжет научно-фантастического блокбастера. Впрочем, такой сценарий вполне может стать реальностью через миллионы, а может и тысячи лет. И все же, ученые уже ищут пути, которые позволят решить эту проблему, пишет Daily Mail.

К счастью для нас, у ученых есть новый план спасения человеческой расы — авторы исследования уверены, что секрет кроется в "5D-кристалле памяти". В новой работе группа ученых из Университета Саутгемптона успешно сохранила полный геном человека на кристалле и уверяет, что с помощью него в будущем можно будет вернуть человечество из состояния вымирания.

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Сейчас кристалл хранится в архиве "Память человечества" — особая капсула времени в соляной пещере в Гальштате в Австрии. Ученые уверяют, что этот революционный формат хранения данных, по сути, может храниться миллиарды лет.

Большинство других форматов данных со временем деградируют, однако это не касается кристаллов 5D-памяти. Они способны хранить до 360 терабайт информации без каких-либо потерь в течение миллиардов лет. Более того, такой формат хранения данных не боится даже высоких температур.

Напомним, что ранее кристаллы 5D-памяти были удостоены мирового рекорда Гиннесса как самый прочный материал для хранения данных в 2014 году. Авторы исследования заявили, что кристалл эквивалентен плавленому кварцу — одному из самых химически и термически стойких материалов на Земле.

Предыдущие исследования уже показали, что кристаллы способны выдерживать высокие и низкие экстремальные значения замораживания и огня. Фактически они могут выдерживать температуры до 1 000 °C. Кроме того кристалл может выдержать прямую ударную силу до 10 тонн на квадратный сантиметр, а также не меняется при длительном воздействии космической радиации.

В новой работе команда под руководством профессора Питера Казанского использовала сверхбыстрые лазеры, чтобы записать точные данные в наноструктурированные пустоты, ориентированные внутри кремния. Размеры элементов составили всего 20 нанометров.

По словам ученых, в отличие от маркировки лишь на поверхности двухмерного листа бумаги или магнитной ленты, этот новый метод кодирования использует два оптических измерения и три пространственные координаты для записи по всему материалу. Отсюда и 5D в названии кристалла.

Память человечества записали на кристалл Фото: University of Southampton

Несмотря на то, что сегодня все еще невозможно синтетически создавать людей, используя лишь генетическую информацию, долговечность кристалла дает людям шанс в будущем. Простыми словами, это означает, что информация будет доступна и в будущем, когда технологии будут позволять это.

Профессор Казанский вдохновился работой команды доктора Крейга Вентера в 2010 году, когда они создали синтетическую бактерию. Результаты работы показали, что генетический материал простых организмов может быть синтезирован и использован в существующей клетке для создания жизнеспособного живого образца в лаборатории.

Ученые считают, что 5D-кристалл памяти предоставляет человечеству и другим исследования уникальную возможность создания "вечного хранилища геномной информации". В результате в будущем сложные организмы, такие как растения и животные впоследствии могут быть восстановлены.

В ходе исследования на кристалле был напечатан визуальный ключ, показывающий универсальные элементы, такие как водород, кислород, углерод и азот, а также четыре основания молекулы ДНК — аденин, цитозин, гуанин и тимин — с их молекулярной структурой. Кроме того, на кристалл нанесли расположение оснований молекулы в двойной спирали ДНК и то, как гены располагаются в хромосоме, которая в будущем может быть вставлена в клетку.

По словам профессора Казанского, такой "ключ", напечатанный на кристалле, позволит нашедшему его использовать данные, хранящиеся на нем. К слову, во время создания "архива памяти" ученые учитывали, могут ли данные на кристалле быть извлечены разумом, отдельным видом или машиной.

Ранее Фокус писал о том, что человечество станет свидетелем смерти всей природы на Земле.