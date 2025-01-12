Відкриття нових скам'янілостей переписує глобальну історію динозаврів (фото)

Учені виявили найстаріші викопні рештки динозаврів у Північній півкулі нашої планети.

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Лише кілька скам'янілих останків кісток крихітного динозавра, виявлених у США, змінили розуміння палеонтологами глобальної історії динозаврів. Дослідження опубліковано в журналі Zoological Journal of the Linnean Society, пише ScienceAlert.

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Учені виявили скам'янілі рештки крихітного динозавра, який був розміром з курку, але мав дуже довгий хвіст. Радіоізотопний аналіз показав, що вік цих скам'янілостей становить 230 млн років. Таким чином динозавр, виявлений у США, який отримав назву Ahvaytum bahndooiveche, тепер є найдавнішим динозавром у Північній півкулі нашої планети.

За словами вчених, динозаври вважаються гігантськими істотами, але спочатку вони мали значно менший розмір.

Крихітний динозавр є найстарішим видом, що мешкав у Лавразії, стародавньому континенті, який утворився після розпаду суперконтиненту Пангея, і з нього утворилися сучасна Євразія і Північна Америка. При цьому раніше вважалося, що динозаври не жили в цей часовий період у Північній півкулі, а в основному були поширені на континенті Гондвана, південній частині суперконтиненту Пангея.

Реконструкція зовнішнього вигляду динозавра Ahvaytum bahndooiveche Фото: ScienceAlert

За словами вчених, лише 6-10 млн років розділяють фауну Гондвани і найдавніше відоме місцезнаходження динозаврів у Північній півкулі. Скам'янілі рештки Ahvaytum bahndooiveche, виявлені в штаті Вайомінг, тепер є доказом того, що загальноприйнята думка про те, що динозаври були обмежені Гондваною протягом десятків мільйонів років, перш ніж поширилися в Лавразію, потребує перегляду.

Автори дослідження кажуть, що розуміння походження динозаврів було спотворено очевидною відсутністю в Лавразії скам'янілих решток цих істот у період між 237 і 227 млн років тому. Це відкриття вказує на те, що динозаври поширилися майже одночасно суходолом як у Південній, так і в Північній півкулі, хоча раніше вважалося інакше.

Зазначений вище період часу відомий значними кліматичними змінами на Землі, що призвело до того, що планета стала більш вологою і теплою. Тому раніше непридатні місця для життя стали придатними для різноманітних форм життя.

Вчені виявили лише фрагменти лап динозавра і не виявили повних зразків Фото: ScienceAlert

Вважається, що кліматичні бар'єри є основною причиною відсутності скам'янілостей динозаврів у Північній півкулі в період між 237 і 227 млн років, але вчені вважають, що це може бути більше пов'язано з умовами довкілля, які роблять збереження скам'янілостей більш важким. І все винятком стали кістки Ahvaytum bahndooiveche.

Вчені виявили лише фрагменти лап динозавра і не виявили повних зразків, хоча це досить типово для скам'янілостей такого віку. Проте палеонтологам вдалося реконструювати зовнішній вигляд динозавра, і вони вважають, що ця істота є родичем завропод. Найвідомішими представниками цієї клади є брахіозавр і диплодок, травоїдні динозаври, які мали гігантські розміри і жили на мільйони років пізніше, ніж Ahvaytum bahndooiveche.

Як уже писав Фокус, Панк і Емо віком 430 млн років кидають виклик усталеним поглядам. Дослідники виявили дві стародавні скам'янілості, які свідчать про те, що стародавні молюски були складнішими й адаптивнішими, ніж вважалося раніше.

Також Фокус писав про те, що прісноводні види можуть зникнути з лиця Землі. Дослідники виявили, що майже кожен четвертий вид прісноводних піддається високому ризику вимирання.