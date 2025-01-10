Панк і Емо віком 430 млн років кидають виклик усталеним поглядам: що знайшли вчені (відео)

Дослідники виявили дві стародавні скам'янілості, які свідчать про те, що стародавні молюски були складнішими й більш адаптивними, ніж вважалося раніше.

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Молюски — одна з найрізноманітніших груп тварин на Землі. Тепер учені знайшли дві стародавні скам'янілості молюсків віком 430 мільйонів років, яких вони назвали Панк і Емо (Punk ferox і Emo vorticaudum) — відкриття кидає виклик усталеним поглядам на їхнє раннє походження, пише PHYS.org.

Скам'янілості датовані силурійським періодом і були знайдені в Херефордширі. Вчені вивчили знахідку і дійшли висновку, що це відкриття проливає світло на складну еволюційну історію молюсків і те, як вони пересувалися. По суті, вчені тепер вважають, що насправді стародавні молюски були складнішими та більш адаптивними.

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Дослідження було проведено командою з Імперського коледжу Лондона у співпраці з колегами з Університету Лестера, Оксфордського університету, Науково-дослідного інституту Зекенберга, Музею природної історії у Франкфурті та Єльського університету. Нове відкриття вчених, по суті, кидає виклик усталеній думці про те, що ранні молюски, до якої входять хітони й червоподібні молюски, були базовими та вельми примітивними.

Виявлення нових стародавніх скам'янілостей вказує на те, що принаймні деякі з ранніх молюсків мали унікальні здібності. Простими словами, вони були доволі складними й адаптивними у своїх формах і середовищах проживання.

Під час дослідження вчені відтворили скам'янілості в 3D за допомогою передових методів візуалізації, включно з рентгенівським скануванням. Вони також виявили, що Емо і Панк демонстрували ширше розмаїття форм і стратегій виживання, ніж вчені могли б припустити.

детальна 3D-модель Панка (вгорі) та Емо (внизу), реконструйована як цифрові віртуальні скам'янілості Фото: астероид

За словами співавтора дослідження, доктора Марка Саттона, створивши цифрові моделі стародавніх скам'янілостей, вчені отримали "золоту жилу інформації". Це вказує на те, що гілка еволюція молюсків, що включає Емо і Панка, насправді набагато еволюційно багатша і різноманітніша, ніж ми могли б припустити раніше. Це також може вказувати на те, що це стосується й інших видів.

Дослідники вивчили скам'янілості та виявили, що обидві вони мали гладкі нижні сторони. Це припускає, що вони жили на морському дні, і обидві володіли деякими унікальними особливостями та нетрадиційними стратегіями пересування.

Цікаво, що скам'янілість Емо збереглася в складеному положенні. Вчені припускають, що в момент смерті молюск, ймовірно, рухався подібно до хробака, використовуючи свої шипи для захоплення і просування вперед. У той час як Панк міг рухатися, залишається незрозумілим для дослідників, але вони виявили, що у нього була гребневидна нога, на відміну від будь-якого молюска, що існує сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що найстаріший у світі молюск народився понад 500 років тому.