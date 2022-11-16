Воскрес із мертвих через 40 тисяч років. Вчені знайшли стародавнього молюска, якого вважали вимерлим

Незвичайну знахідку виявили на узбережжі штату Каліфорнія у 2018 році, але довго не могли зрозуміти, що це за вигляд.

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Іноді у природі зустрічаються унікальні речі. Наприклад, деякі види тварин можуть буквально повернутись з мертвих. Схоже сталося із молюском Cymatioa cookie.

До рук вчених він потрапляв лише як скам'янілість. Тому вже давно вважали, що він помер 40 тисяч років тому. Але виявилося, що це не так, пише Science News.

Нібито вимерлий вигляд був помічений ще 2018 року. Тоді еколог Джефф Годдард гуляв узбережжям штату Каліфорнії в США. Під час прогулянки він помітив білого напівпрозорого молюска. Тварина мала довжину близько 11 мм.

Але заважати йому Джефф не хотів. Тож лише зробив фото. Потім Годдард показав його колезі з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі. Проте Пол Валентин-Скотт теж не зміг розпізнати, що це за тварина.

Роком пізніше цій команді із двох людей вдалося зловити живий зразок. Його повернули до музею, щоб порівняти з уже відомими науці скам'янілістю. Після детального аналізу вчені з'ясували, що бачили щось схоже. Зокрема, палеонтолог Джордж Віллет вже знаходив викопного двостулкового молюска у першій половині ХХ століття. Він назвав цей вид на честь колекціонера Една Кука.

Валентин Скотт зазначив, що одразу зрозумів — живий молюск був того самого вигляду, щойно побачив оригінальний зразок. Наразі вчені намагаються розгадати іншу головоломку.

Вони не можуть зрозуміти, чому молюск не потрапляв до рук вчених так довго. Можливим поясненням є те, що сприятливе місце існування цих молюсків знаходиться у віддаленій місцевості.

Поки що вчені знайшли кілька видів потенційно живих молюсків.

Палеонтолог Девід Яблонскі з університету Чикаго, який не брав участі в дослідженні, сказав, що це надзвичайно унікальна знахідка.

"Рідко можна знайти спочатку скам'янілість, а потім живого представника виду", — додав він.

Тепер C. Cookie належить до групи істот, які, мабуть, повернулися з мертвих, названих таксонами Lazarus.

Раніше Фокус писав про виявлення вченими рідкісної риби-ящірки. Вважалося, що її було втрачено назавжди під час Другої світової війни.