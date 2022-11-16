Воскрес из мертвых спустя 40 тысяч лет. Ученые нашли древнего моллюска, которого считали вымершим

Необычную находку обнаружили на побережье штата Калифорния в 2018 году, но долго не могли понять, что это за вид.

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Иногда в природе встречаются уникальные вещи. К примеру, некоторые виды животных могут буквально вернуться из мертвых. Похожее произошло с моллюском Cymatioa cookie.

В руки ученых он попадал только как окаменелость. Потому уже давно считали, что он умер 40 тысяч лет назад. Но оказалось, что это не так, — пишет Science News.

Якобы вымерший вид был замечен еще в 2018 году. Тогда эколог Джефф Годдард гулял по побережью штата Калифорнии в США. Во время прогулки он заметил белого полупрозрачного моллюска. Животное имело длину около 11 мм.

Но мешать ему Джефф не хотел. Поэтому только сделал фото. Затем Годдард показал его коллеге из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Однако Пол Валентич-Скотт тоже не смог распознать, что это за животное.

Годом позже этой команде из двух человек удалось поймать живой образец. Его вернули в музей, чтобы сравнить с уже известными науке окаменелостями. После детального анализа ученые выяснили, что уже видели нечто похожее. В частности, палеонтолог Джордж Уиллет уже находил ископаемую двустворчатую моллюску в первой половине ХХ века. Он назвал этот вид в честь коллекционера Эдна Кук.

Валентин Скотт отметил, что сразу понял – живой моллюск был того же вида, как только увидел оригинальный образец. Сейчас ученые пытаются разгадать другую головоломку.

Они не могут понять, почему моллюск не попадал в руки ученых так долго. Возможным объяснением является то, что благоприятная среда обитания этих моллюсков находит в отдаленной местности.

Пока ученые нашли несколько видов потенциально живых моллюсков.

Палеонтолог Дэвид Яблонски из Чикагского университета, не участвовавший в исследовании, сказал, что это чрезвычайно уникальная находка.

"Редко можно найти вначале окаменелость, а потом живого представителя вида", — добавил он.

Теперь C. Cookie относятся к группе существ, по-видимому, вернувшихся из мертвых, названных таксонами Lazarus.

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