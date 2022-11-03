Думали, що втрачено назавжди. Вчені виявили рідкісний екземпляр риби-ящірки, яку підірвали нацисти

Виявилося, що було зроблено секретні копії іхтіозавра.

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Мері Еннінг — дослідниця скам'янілостей. Колись вона зробила вагоме відкриття. Їй вдалося виявити перший повний скелет іхтіозавра. Вважалося, що його втратили назавжди, але це не зовсім так, пише Science Alert.

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Історично цінна знахідка зникла під час Другої світової війни. Це сталося тоді, коли німецька авіація почала бомбити Лондон. Але нещодавно виявили дві гіпсові копії унікальних рептилій. Хоча не було жодних записів щодо їх виготовлення.

Дослідники Манчестерського університету в Англії та Університету штату Нью-Йорк зазначили, що цей зразок був першим скелетом рептилії, що вимерла, в науковій літературі. Крім того, це був найповніший скелет іхтіозавра.

Один зі зліпків був у Музеї природної історії Пібоді в Єльському університеті у Сполучених Штатах. Імовірно, його подарували установі 1930 року. Згадується, що цей зразок знайшли в південній Англії. Саме туди вирушила Еннінг шукати скам'янілості на початку ХІХ ст.

Інший був у Музеї природознавства у Берліні. На ньому просто вказано, що він походить із невідомого місця. Зазначається, що він був у відмінному стані. Найімовірніше його просто відлили пізніше з використанням нових методів. Це дозволило отримати більше деталей.

Коли порівняли обидва зліпки, виявили, що це втрачений скелет іхтіозавра. Його не вдалося продати у 1820 році. Згодом його купив за 100 фунтів стерлінгів Королівський коледж хірургів. Сьогодні ця сума еквівалентна 8600 доларів США.

"З огляду на те, що оригінал знищили під час Другої світової війни, дещо іронічно, що зліпок в ідеальному стані знаходиться в берлінському музеї", — додали дослідники.

Іхтіозаври в перекладі означає "риба-ящірка". Вони жили між 251 та 65,6 мільйонами років тому. Це далекі родичі ящірок та змій. Ці тварини мали 3 метри завдовжки, великі очі, гострі зуби та чотири ласти.

Раніше Фокус писав про відкриття американського бомбардувальника Другої світової війни у Данії.