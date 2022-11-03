Думали, что утерян навсегда. Ученые нашли редкий экземпляр рыбы-ящерицы, которую взорвали нацисты

Оказалось, что были сделаны секретные копии ихтиозавра.

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Мэри Эннинг – исследовательница окаменелостей. Когда-то она сделала веское открытие. Ей удалось обнаружить первый полный скелет ихтиозавра. Считалось, что его потеряли навсегда, но это не совсем так, — пишет Science Alert.

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Исторически ценная находка исчезла во время Второй мировой войны. Это произошло тогда, когда немецкая авиация начала бомбить Лондон. Но недавно были обнаружены две гипсовых копии уникальных рептилий. Хотя не было никаких записей об их изготовлении.

Исследователи Манчестерского университета в Англии и Университета штата Нью-Йорк отметили, что этот образец был первым скелетом вымершей рептилии в научной литературе. Кроме того, это был самый полный скелет ихтиозавра.

Один из слепков был в Музее естественной истории Пибоди Йельского университета в Соединенных Штатах. Вероятно, его подарили учреждению в 1930 году. Упоминается, что этот образец был найден в южной Англии. Именно туда отправилась Эннинг искать окаменение в начале XIX в.

Другой был в Музее естествознания в Берлине. На нем просто указано, что он происходит из неизвестного места. Отмечается, что он находился в отличном состоянии. Скорее всего, его просто отлили позже с использованием новых методов. Это позволило получить больше деталей.

Когда сравнили оба слепка, обнаружили, что это потерянный скелет ихтиозавра. Его не удалось продать в 1820 году. Позже его купил за 100 фунтов стерлингов Королевский колледж хирургов. Сегодня эта сумма эквивалентна 8600 долларов США.

"Учитывая, что оригинал был уничтожен во время Второй мировой войны, несколько иронично, что слепок в идеальном состоянии находится в берлинском музее", — добавили исследователи.

Ихтиозавры в переводе означает "рыба-ящерица". Они жили между 251 и 65,6 миллионами лет назад. Это дальние родственники ящериц и змей. Эти животные имели 3 метра в длину, большие глаза, острые зубы и четыре ласты.

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