Панк и Эмо возрастом 430 млн лет бросают вызов устоявшимся взглядам: что нашли ученые (видео)

Исследователи обнаружили две древние окаменелости, которые свидетельствуют о том, что древние моллюски были более сложными и адаптивными, чем считалось ранее.

Related video

Моллюски — одна из самых разнообразных групп животных на Земле. Теперь ученые нашли две древние окаменелости моллюсков возрастом 430 миллионов лет, которых они назвали Панк и Эмо (Punk ferox и Emo vorticaudum) — открытие бросает вызов устоявшимся взглядам на их раннее происхождение, пишет PHYS.org.

Окаменелости датированы силурийским периодом и были найдены в Херефордшире. Ученые изучили находку и пришли к выводу, что это открытие проливает свет на сложную эволюционную историю моллюсков и то, как они передвигались. По сути, ученые теперь считают, что на самом деле древние моллюски были более сложными и адаптивными.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование было проведено командой из Имперского колледжа Лондона в сотрудничестве с коллегами из Университета Лестера, Оксфордского университета, Научно-исследовательского института Зекенберга, Музея естественной истории во Франкфурте и Йельского университета. Новое открытие ученых, по сути, бросает высов устоявшемуся мнению о том, что ранние моллюски, в которую входят хитоны и червеобразные моллюски, были базовыми и весьма примитивными.

Обнаружение новых древних окаменелостей указывает на то, что, по крайней мере, некоторые из ранних моллюсков обладали уникальными способностями. Простыми словами, они были довольно сложными и адаптивными в своих формах и средах обитания.

В ходе исследования ученые воссоздали окаменелости в 3D с помощью передовых методов визуализации, включая рентгеновское сканирование. Они также обнаружили, что Эмо и Панк демонстрировали более широкое разнообразие форм и стратегий выживания, чем ученые могли бы предположить.

одробная 3D-модель Панка (вверху) и Эмо (внизу), реконструированная как цифровые виртуальные окаменелости Фото: Imperial College London

По словам соавтора исследования, доктора Марка Саттона, создав цифровые модели древних окаменелостей, ученые получили "золотую жилу информации". Это указывает на то, что ветвь эволюция моллюсков, включающая Эмо и Панка, на самом деле гораздо более эволюционно богата и разнообразна, чем мы могли бы предположить ранее. Это также может указывать на то, что это касается и других видов.

Исследователи изучили окаменелости и обнаружили, что обе они имели гладкие нижние стороны. Это предполагает, что они жили на морском дне, и обе обладали некоторыми уникальными особенностями и нетрадиционными стратегиями передвижения.

Любопытно, что окаменелость Эмо сохранилась в сложенном положении. Ученые предполагают, что в момент смерти моллюск, вероятно, двигался подобно червю, используя свои шипы для захвата и продвижения вперед. В то время как Панк мог двигаться, остается неясным для исследователей, но они обнаружили, что у него была гребневидная нога, в отличие от любого существующего сегодня моллюска.

Ранее Фокус писал о том, что самый старый в мире моллюск родился более 500 лет назад.