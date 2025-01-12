Стародавній скарб: археологи виявили в Англії скарб срібних монет, йому 1000 років (фото)

Срібні монети були закопані в період історії Англії, відомий політичною та соціальною нестабільністю.

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Археологи виявили закопані майже 1000 років тому 321 срібну монету, які були загорнуті в тканину і свинцеву обгортку. Ідеально збережені монети було виявлено на місці будівництва нової АЕС під назвою Sizewell C на сході Англії. Монети відносяться до середини XI століття і цей період історії Англії відомий політичною і соціальною нестабільністю, пов'язаною з початком правління нового англосаксонського короля, пише Live Science.

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Науковці визначили, що срібні монети були випущені в період з 1036 по 1044 роки і є досить рідкісною знахідкою на території Англії. Археологи кажуть, що монети закопали в період початку правління нового англосаксонського короля Едуарда Сповідника, який виганяв багатьох представників місцевих еліт і конфіскував їхнє майно.

Науковці вважають, що власник скарбу був представником досить заможної верстви суспільства, адже за ці монети можна було купити на той час 16 корів. Тобто це була значна сума грошей для жителів Англії в XI столітті.

Вчені визначили, що срібні монети були випущені в період з 1036 по 1044 роки і є досить рідкісною знахідкою на території Англії Фото: Live Science

Археологи припускають, що власник монет був занепокоєний новою владою і ситуацією, яка склалася в країні, а тому вирішив заховати своє багатство, щоб уникнути його конфіскації. На сьогоднішній день вчені виявили всього три подібних скарби, які відносяться до періоду 1042-1044 роки, що підтверджує ідею про те, що перші роки правління короля Едуарда Сповідника були дуже неспокійними.

Виявлений скарб має велике наукове значення ще й тому, що монети були знайдені в ідеальному стані й загорнуті в тканину, а також у свинцеву обгортку. Багато стародавніх скарбів не мають таких особливостей.

Археологи припускають, що власник монет був занепокоєний новою владою і ситуацією, що склалася в країні, а тому вирішив заховати своє багатство, щоб уникнути його конфіскації Фото: Live Science

Найімовірніше, власник моменту спеціально використовував свинцеву обгортку, яка йому здавалася дуже міцною для тривалого збереження скарбу, кажуть учені. Чому для збереження скарбу не використовували звичайний керамічний горщик, як це часто бувало, поки не зрозуміло.

Також незрозуміло, чому власник монет так і не повернувся за ними, але, можливо, він помер, перш ніж встиг забрати їх або розповісти будь-кому про них. Можливо, власника скарбу вигнали з країни, і він не зміг повернутися.

Як уже писав Фокус, відкриття нових скам'янілостей переписує глобальну історію динозаврів. Вчені виявили найстаріші викопні останки динозаврів у Північній півкулі нашої планети.

Також Фокус писав про те, що археологи знайшли втрачену резиденцію царя Давида. Дослідники знайшли Маханаїм, стародавнє місце, яке, згідно з Біблією, було резиденцією ізраїльських царів. З цим місцем пов'язані різні події, зокрема коронація царя Ішваала і повстання Авессалома проти Давида.