Какое животное на Земле имеет самый длинный хвост: ответ может удивить (фото)

На нашей планете обитает огромное количество хвостатых животных, но только некоторые из них имеют действительно огромные хвосты.

Related video

Самый длинный хвост среди ныне живущих на Земле животных можно отнести к двум категориям: относительно размера тела и с точки зрения абсолютной длины. У какого животного на нашей планете самый длинный хвост? Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Относительно размера тела самый длинных хвост среди всех известных ныне живущих животных на Земле имеют травяные ящерицы. По слова американского биолога Томми Оуэнса, хвосты этих маленьких ящериц в 2-3 раза длиннее их туловища. Например, травяные ящерицы вида Takydromus sexlineatus, могут иметь общую длину до 30 см, но только 5-8 см – это длина тела, а остальное длина хвоста.

Травяная ящерица вида Takydromus sexlineatus Фото: Wikipedia

Эти ящерицы, которые обитают в Китае и в Юго-Восточной Азии, используют свои очень длинные хвосты, чтобы перемещаться по веткам деревьев и в высокой траве. С помощью хвоста ящерицы могут балансировать при передвижении, а также переходить с более высокой на более низкую ветку. Такое перемещение помогает ящерицам избегать хищников.

Но, как и многие другие ящерицы, травяные ящерицы могут терять свои хвосты, если попадаются в лапы хищников. В результате ящерицы убегают и на несколько месяцев прекращают сильную активность, пока не вырастет новый хвост. В это время травяные ящерицы перемещаются на только короткие дистанции.

Если же говорить об абсолютной длине хвоста, то самым длинным хвостом среди всех живущих на Земле животных, обладают акулы-лисицы (род Alopias), говорит американский биолог Джей Брэдли.

Акулы-лисицы – это мигрирующий вид, и они используют свои огромные хвосты в основном для движения. Верхняя часть хвостового плавника может достигать 3 метров в длину. Но эти акулы используют свои хвосты не только для перемещения в океане, но и для охоты.

Акулы-лисицы – это мигрирующий вид, и они используют свои огромные хвосты в основном для движения Фото: Live Science

Акул-лисицы в основном питаются мелкой рыбой, которая большими группами перемещается в океане. Акулы используют свои хвосты, чтобы оглушить свою добычу, а затем съедают рыбу, которая остановилась.

Только в течение последних 20 лет ученым удалось запечатлеть несколько раз такой способы охоты акул-лисиц. По словам ученых, акулы подплывают к группе рыб, останавливаются и как хлыстом размахивают верхней частью хвостового плавника, что оглушает добычу.

В то же время еще один вид животных на Земле имеет очень длинный хвост и по абсолютной длине, и по отношению к размеру тела. Это скаты-хвостоколы, чьи хвосты могут быть в 3 раза длиннее их дискообразных тел.

Ученые не часто измеряют длину хвостов скатов, потому что хищники могут легко откусить часть хвоста. Но, например, скаты-хвостоколы вида Himantura leoparda могут вырасти до 1,2 метра в ширину и 4 метров в длину, включая хвосты. Эти скаты используют хвосты для устойчивости при плавании и для защиты от хищников. Когда последние приближаются к донным скатам, то они могут взмахнуть хвостами и ударить хищника ядовитым шипом.

Скат вида Himantura leoparda Фото: Wikipedia

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили древнейшего динозавра, который жил в Северном полушарии Земли более 200 млн лет назад. Этот отрытые меняет представление о распространении динозавров по нашей планете.

Также Фокус писал о том, что высшие саблезубые хищники обладали идеальным орудием для убийства и все вымерли. Ученые выяснили причину, почему это произошло.