Высшие саблезубые хищники обладали идеальным орудием для убийства: почему все они вымерли (фото)

Разные виды в разное время эволюционировали, отращивая саблезубые зубы, идеально подходящие для охоты, почему же все они исчезли с лица Земли?

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Саблезубые зубы, такие как те, что принадлежали высшим хищникам ледникового периода, были великолепно сформированы для прокалывания добычи и ее усмирения. Ученые обнаружили, что несколько видов млекопитающих-хищников время от времени независимо друг от друга развивали эти схожие нормы. Однако ни один из этих видов, обладавших идеальным оружием, так и не дожил до голоцена. Почему же так произошло? Ученые сосредоточились на поиске ответов, пишет IFLScience.

Смилдон, саблезубая кошка или более известные саблезубые тигры, заслужили место среди самых страшных охотников прошлого, встав в один ряд с тираннозавром и мегалодоном. Однако они также были последними из по крайней мере пяти семейств млекопитающих и предшественников млекопитающих, у которых развились похожие зубы, несмотря на то, что все они не были тесно связаны друг с другом.

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В новом исследовании доктор Талия Поллок из Бристольского университета и ее коллеги были заинтригованы этой конвергентной эволюцией в сочетании с вымиранием саблезубых хищников. Очевидно, что столь длинные и острые зубы были невероятно удобны для охоты и усмирения добычи. Однако чем длиннее и тоньше зубы, тем выше вероятность того, что они сломаются.

В ходе эксперимента ученые попытались выяснить, какую нагрузку на зубы саблезубых хищников оказывали борющиеся жертвы. Для этого команда изготовила на 3D-принтере стальные копии зубов 25 видов саблезубых и провела эксперименты с укусами на желатиновых блоках. Ученые также провели компьютерное моделирование, чтобы увидеть, где напряжение было самым высоким. Далее результаты тестов сравнили с зубами, принадлежащими 70 другим видам плотоядных млекопитающих.

Хотя целый ряд форм саблезубых рыб хорошо работает, есть неоптимальная долина, которая могла захватить некоторые виды Фото: Tahlia Pollock

По словам Поллок, результаты их с коллегами исследования позволяют им лучше понять, как развиваются экстремальные адаптации, причем не только у саблезубых хищников, но и в природе в целом. Команда также считает, что объединение биомеханики и эволюционной теории может раскрыть то, как естественный отбор формирует животных для выполнения определенных задач.

Результаты работы ученых показали, что зубы саблезубых чудесно сбалансировали остроту, необходимую для прокалывания жесткой шкуры добычи, но в то же время были достаточно толстыми, чтобы не ломаться. Любопытно, что точная форма зубов саблезубых различалась — вероятно, она зависела от предпочтительной добычи.

Ученые также считают, что форма зубов могла отличаться в зависимости от разных стилей убийства. Тонкие зубы подходили для разрывания более мягких, но труднодоступных частей добычи. В то же время, виды, которые предпочитали подход "зажать и удерживать", знакомый по документальным фильмам о современных больших кошках, развили более крепкие зубы.

Результаты исследования ученых вполне отвечают на вопрос, почему такая форма зубов продолжает появляться у разных видов, но, увы, не отвечает на вопрос, почему все они вымирают. Исследователи не уверены, но считают, что это может быть связано с тем, что саблезубые зубы хищников сделали их узконаправленными в своей добыче. Например, подобная форма зубов не подходит для ловли более мелкой добычи и в конце концов, они могли быть непригодными для охоты на виды, которые в тот или иной момент были доступны виду.

Отметим, что такая специализация саблезубых могла быть преимуществом для стабильных условий. Но она, вероятно, становилась недостатком, когда климат планеты менялся.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что саблезубые кошки были не только идеальными охотниками.