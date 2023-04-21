Ранимы сердцем. Ученые выяснили, что саблезубые кошки были не только идеальными охотниками

Новое исследование свидетельствует о том, что даже эти высшие хищники проявляли заботу о ближних.

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Новая окаменелость черепа саблезубой кошки была обнаружена на северо-восточной границе Тибетского нагорья, в бассейне Линься в Китае. Ранее исследователи полагали, что найденный череп принадлежал саблезубым тиграм или кошкам, однако до сих пор он не был научно описан, пишет IFLScience.

Теперь исследователи изучили останки и полагают, что они принадлежали наиболее примитивному представителю рода саблезубых кошек. Исследователи полагают, что череп демонстрирует адаптацию к социальному поведению, а травмированная передняя лапа является свидетельством заботы партнера.

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Предполагается, что эти линии саблезубых кошек возникла в Азии, а затем значительно расширилась. Эти саблезубые были приспособлены к жизни в открытой среде, что позволило им процветать в засушливых ландшафтах, которые распространялись по всему миру.

Ученые полагают, что диверсификация этой линии достигла своего пика в миоцене, однако после резко сократилась из-за существенных изменений окружающей среды во время перехода от миоцена до плиоцена.

Известно, что современные виды крупных кошек, такие как гепарды и снежные барсы, приспособлены к жизни на открытых территориях, потому как они обладают широким лбом, позволяющим увеличить носовую пазуху, а это помогает дыханию и выступает неким буфером в защите от холода. Кроме того, это позволяет отводить тепло во время передвижения на высоких скоростях. В ходе исследования ученые заметили, что череп древней саблезубой кошки имел такой же широкий лоб, что свидетельствует о его приспособленности к жизни в открытой среде.

Виды черепа и передних лап окаменелостей Amphimachairodus hezhengensis Фото: Jiangzuo et al, Proc. R. Soc. B. 2023

Кроме того, ученые обнаружили сходство с социальными видами кошек, такими как львы. Оно проявлялось в расположении глаз внутри черепа — орбиты в середине черепа предполагают приспособления для охоты, дающие более широкое поле зрения. Однако это также является чертой, связанной с социальным поведением, позволяющим людям и животным видеть своих товарищей, а следовательно быть более успешными в ходе совместной охоты.

Также исследователи обнаружили окаменевшую переднюю лапу, которая напоминала лапу маленького льва или тигра. На образце были найдены следы травмы и последующего заживления, что ограничило бы способность животного передвигаться с большой скоростью и эффективно охотиться. Зажившая рана свидетельствует о том, что животное прожило достаточно долго, после того, как получило травму, а значит о нем заботился кто-то из сородичей.

Исследователи полагают, что зажившая травма и морфология черепа свидетельствуют о том, что древние саблезубые кошки охотились вместе и заводили друзей, а также заботились о друзьях и партнерах.

Ранее Фокус писал о том, что в национальном парке Чада заметили вымершего почти 20 лет назад льва.