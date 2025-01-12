Яка тварина на Землі має найдовший хвіст: відповідь може здивувати (фото)

На нашій планеті мешкає величезна кількість хвостатих тварин, але тільки деякі з них мають дійсно величезні хвости.

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Найдовший хвіст серед тварин, що нині живуть на Землі, можна віднести до двох категорій: відносно розміру тіла і з точки зору абсолютної довжини. У якої тварини на нашій планеті найдовший хвіст? Про це пише Live Science.

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Відносно розміру тіла найдовший хвіст серед усіх відомих нині живих тварин на Землі мають трав'яні ящірки. За слова американського біолога Томмі Оуенса, хвости цих маленьких ящірок у 2-3 рази довші за їхній тулуб. Наприклад, трав'яні ящірки виду Takydromus sexlineatus, можуть мати загальну довжину до 30 см, але тільки 5-8 см — це довжина тіла, а решта довжина хвоста.

Трав'яна ящірка виду Takydromus sexlineatus Фото: Wikipedia

Ці ящірки, які мешкають у Китаї і в Південно-Східній Азії, використовують свої дуже довгі хвости, щоб переміщатися по гілках дерев і у високій траві. За допомогою хвоста ящірки можуть балансувати під час пересування, а також переходити з більш високої на більш низьку гілку. Таке переміщення допомагає ящіркам уникати хижаків.

Але, як і багато інших ящірок, трав'яні ящірки можуть втрачати свої хвости, якщо потрапляють у лапи хижаків. У результаті ящірки тікають і на кілька місяців припиняють сильну активність, поки не виросте новий хвіст. У цей час трав'яні ящірки переміщаються на лише короткі дистанції.

Якщо ж говорити про абсолютну довжину хвоста, то найдовший хвіст серед усіх тварин, що живуть на Землі, мають акули-лисиці (рід Alopias), каже американський біолог Джей Бредлі.

Акули-лисиці — це мігруючий вид, і вони використовують свої величезні хвости в основному для руху. Верхня частина хвостового плавця може досягати 3 метрів у довжину. Але ці акули використовують свої хвости не тільки для переміщення в океані, а й для полювання.

Акули-лисиці — це мігруючий вид, і вони використовують свої величезні хвости в основному для руху Фото: Live Science

Акули-лисиці в основному харчуються дрібною рибою, яка великими групами переміщається в океані. Акули використовують свої хвости, щоб оглушити свою здобич, а потім з'їдають рибу, яка зупинилася.

Лише протягом останніх 20 років вченим вдалося зафіксувати кілька разів такий способи полювання акул-лисиць. За словами вчених, акули підпливають до групи риб, зупиняються і наче батогом розмахують верхньою частиною хвостового плавця, що оглушує здобич.

Водночас ще один вид тварин на Землі має дуже довгий хвіст і за абсолютною довжиною, і по відношенню до розміру тіла. Це скати-хвостоколи, чиї хвости можуть бути в 3 рази довшими за їхні дископодібні тіла.

Вчені не часто вимірюють довжину хвостів скатів, тому що хижаки можуть легко відкусити частину хвоста. Але, наприклад, скати-хвостоколи виду Himantura leoparda можуть вирости до 1,2 метра завширшки і 4 метрів завдовжки, включно з хвостами. Ці скати використовують хвости для стійкості під час плавання і для захисту від хижаків. Коли останні наближаються до донних скатів, то вони можуть змахнути хвостами і вдарити хижака отруйним шипом.

Скат виду Himantura leoparda Фото: Wikipedia

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