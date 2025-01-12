Виявлено скам'янілі рештки найменшої кішки у світі: жила 30 000 років тому (фото)

Виявлений новий вид вимерлих кішок був меншим за звичайну домашню кішку.

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Китайські палеонтологи виявили скам'янілі останки найменшої кішки з усіх, які коли-небудь жили на нашій планеті, віком 30 000 років. Скам'янілий фрагмент нижньої щелепи стародавньої кішки виявили в печері Хуалундун на сході Китаю. Вчені вважають, що цей фрагмент скам'янілості належить вимерлому виду бенгальських кішок. Дослідження опубліковано в журналі Annales Zoologici Fennici, пише Interesting Engineering.

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Крихітна кішка, яка, як вважають вчені, могла б легко поміститися на долоні людини, жила приблизно 30 000 років тому. Вчені вважають, що це найменша кішка з усіх, що живуть на Землі, і є вимерлим видом бенгальських кішок. Новий вид отримав назву Prionailurus kurteni.

Реконструкція зовнішнього вигляду кішки Prionailurus kurteni Фото: interestingengineering.com

За словами вчених, цей вид вимерлих кішок був меншим за звичайних домашніх кішок. При цьому за розміром Prionailurus kurteni більше нагадує два найменші сучасні види кішок: плямисто-руду кішку (Prionailurus rubiginosus), яка мешкає в Південній Азії, і чорноногу кішку (Felis nigripes), яка мешкає в Африці. Довжина плямисто-рудої кішки разом із хвостом сягає 40-48 см, а довжина чорноногої кішки разом із хвостом сягає 37-52 см.

Фрагмент щелепи кішки Prionailurus kurteni Фото: interestingengineering.com

Зазвичай бенгальські кішки живуть у лісах, а тому їхні рештки швидко розкладаються, що сильно ускладнює формування скам'янілостей. Але останки Prionailurus kurteni добре збереглися, ймовірно, тому, що кішка опинилася в печері, де місцеве середовище захистило їх від швидкого розкладання.

За словами вчених, вони не виявили слідів порізів на щелепі вимерлої кішки, а тому не можна сказати, чи харчувалися стародавні люди цими тваринами. Можливо, кішка зайшла в печеру в пошуках їжі, а потім загинула.

Плямисто-руда кішка Фото: Wikipedia

Минулі генетичні дослідження показали, що бенгальські кішки і домашні кішки мали спільного предка. Але не було жодних викопних доказів, що підтверджують цю теорію. Учені виявили похилий корінний зуб на скам'янілій щелепі стародавньої кішки. Ця унікальна особливість є першим викопним доказом, який підтверджує теорію про те, що бенгальські та домашні кішки мають спільного предка.

Чорнонога кішка Фото: Wikipedia

Палеонтологи вже понад 10 років ведуть розкопки в печері Хуалундун. Раніше в ній уже було виявлено багато вимерлих видів тварин. Що стосується цього дослідження, то вчені разом з останками найменшої кішки у світі виявили скам'янілі кістки й інших тварин. Вчені вважають, що стародавні люди могли використовувати печеру як природну пастку для тварин або як місце полювання на них.

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