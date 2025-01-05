Учені розповіли, чи справді кішки та собаки розумніші за немовлят

Це складне питання і відповідь залежить від вимірювання інтелекту тварини та людини.

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Порівняно з іншими тваринами, людські немовлята починають своє життя з того, що їм потрібно багато чому навчитися. У той час як деякі тварини починають ходити протягом декількох годин після народження, людським немовлятам потрібні місяці або роки, щоб освоїти навіть найосновніші функції. Чи можна порівнювати інтелект кішок і собак? Чи справді ці домашні тварини розумніші за людських немовлят? Це складне питання, і відповідь залежить від вимірювання інтелекту тварини і людини, пише Live Science.

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Наскільки собаки розумні порівняно з немовлятами?

За словами Стенлі Корена з Університету Британської Колумбії, хоча неможливо провести точне порівняння інтелекту собак і людей, у собак є деякі когнітивні навички, які приблизно відповідають навичкам маленьких дітей. Наприклад, середньостатистичний собака може розуміти близько 165 слів і сигналів. У виняткових випадках деякі собаки можуть вивчити значно більше слів.

Більшість собак також вміють "рахувати" до трьох. Дослідження показують, що мозок собак реагує так само, як і в людей, коли вони бачать, як змінюється кількість точок на екрані, що припускає, що вони розпізнають, коли кількість збільшується або зменшується.

За словами Корена, у багатьох собак є деяке внутрішнє розуміння базового рахунку. Для порівняння, 14- і 18-місячні людські немовлята вже здатні розрізняти два і чотири об'єкти, коли їх рахує дорослий.

Аналізуючи когнітивні функції можна оцінити розумовий вік собак за людськими мірками. У середньостатистичного собаки розумовий вік приблизно еквівалентний розумовому віку дитини, якій 2,5 роки. Це якщо йдеться про такі когнітивні навички, як словниковий запас, лічба та емоційна обізнаність.

Розуміння розумового віку може допомогти власникам собак зрозуміти їхні можливості. Наприклад, 2-річні діти ще не повною мірою здатні відчувати і розуміти почуття провини, і собаки також не можуть це робити. Тому сором'язлива поведінка собак після того як вони вчинили щось, що не подобається господареві, є лише проявом страху перед покаранням.

Інтелект собак сильно залежить від їхньої породи та навчання, каже Корен.

Наскільки кішки розумні порівняно з немовлятами?

Досліджень інтелекту кішок набагато менше і все ж є деякі дані про когнітивні здібності цих домашніх тварин Фото: Live Science

За словами Дженніфер Вонк з Оклендського університету в Мічигані, досліджень інтелекту кішок набагато менше, і все ж є деякі дані про когнітивні здібності цих домашніх тварин.

Відомо, що кішки можуть вчиться і отримувати новий досвід, а також вони адаптуються до нових умов, щоб вирішувати ті чи інші проблеми.

Дослідження показують, що кішки мають хорошу пам'ять, і можуть виявити їжу, ґрунтуючись тільки на одному спогаді. Кішки також розуміють концепцію сталості об'єкта. Це розуміння того, що об'єкт все ще існує, навіть якщо його більше не видно. Людські немовлята зазвичай засвоюють концепцію сталості об'єкта у віці від 4 до 10 місяців. Дослідження також показують, що кішки можуть навіть краще асоціювати слова з картинками, ніж людські немовлята.

За словами Вонк, незважаючи на те, що за допомогою різних тестів можна оцінити інтелект кішок, немає сенсу розглядати інтелект цих домашніх тварин через призму людського розвитку. Адже тварини — це не люди, і вони еволюціонували для розв'язання інших проблем у різному середовищі існування. Щодо котів, то вони точно є кращими мисливцями, ніж люди, і краще розрізняють запахи.

З іншого боку, як вважають науковці, кішки не мають такої ж самої, як у людей, мотивації вдосконалювати рівень свого інтелекту. За словами Вонк, порівняння інтелекту кішок і людських немовлят не має сенсу, адже не можна сказати, що хтось розумніший, адже це різні види.

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