"Расцелуют" каждого: топ пород собак с положительным характером (фото)

Эти породы имеют веселый характер и проводить время со своими хозяевами.

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Безусловно, каждая порода собак приносит своему хозяину радость и поднимает настроение, однако некоторые из них известны очень дружелюбным характером. Хотя поведение этого животного зависит от дрессировки, социализации и индивидуальности, однако некоторые известны своей отзывчивостью с рождения, пишет Сountry Living со ссылкой на специалистов из The Kennel Club.

Породы собак с дружелюбным характером

Лабрадоры-ретриверы славятся своим позитивным характером и желанием заставить своих хозяев улыбнуться. Эта универсальная порода благодаря позитиву становятся прекрасными собаками-помощниками, в том числе собаками-поводырями и собаками-терапевтами.

Как и лабрадоры, золотистые ретриверы — умные и добрые собаки, которые стремятся угодить своим хозяевам. Они уверены в себе и дружелюбны, любят проводить время со своими хозяевами и знакомиться как с новыми людьми, так и с собаками.

Кокер-спаниели известны своим веселым темпераментом. Их веселому нраву трудно сопротивляться, что делает их одной из самых популярных пород. Несмотря на свою часто неустанную энергию, кокер-спаниели — нежные, ласковые и преданные собаки.

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Ирландские сеттеры известны своей ловкостью и невероятной энергией. Они любят активные упражнения и исследования новых территорий. Эта порода является хорошим выбором для активных владельцев, особенно тех, кто любит бегать или ходить в походы.

Английский сеттер очень активный, общительный и добродушный. Они любят ласку, однако этой породе собак нужно много упражнений, большой дом и сад.

Ласковыми, преданными и семейными собаками с бесстрашным характером считаются боксеры. Несмотря на свой уверенный вид, боксеры также обладают почти веселым нравом, они очень дружелюбны по своей натуре.

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Бишон фризе - маленькая собака с большим и веселым характером с милой внешностью. Эти домашние животные любят проводить время со своими хозяевами, что сделало их очень популярными.

Гладкошерстный колли считается сильной и умной собакой. Она выводилась для ухода за овцами, поэтому до сих пор с удовольствием проводит время на улице. Это общительная и энергичная порода, поэтому ей нужны активные хозяева, которые любят проводить время на свежем воздухе. Это ловкие и активные собаки с бесконечной энергией, которую любят выплескивать во время длительных прогулок.

Ранее специалисты рассказывали пятерку самых шаловливых пород собак. Их характер может стать даже причиной посещения ветеринара.

Эксперты также отмечали, какие собаки являются самыми преданными. Они всегда будут рядом с вами.