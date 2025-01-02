"Розцілують" кожного: топ порід собак з позитивним характером (фото)

Ці породи мають веселий характер та проводити час зі своїми господарями.

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Безумовно, кожна порода собака приносить своєму господарю радість та підіймає настрій, однак деякі з них відомі дуже доброзичливим характером. Хоча поведінка цієї тварини залежить від дресування, соціалізації та індивідуальності, однак деякі відомі своєю чуйністю з народження, пише Сountry Living з посиланням на спеціалістів з The Kennel Club.

Породи собак з доброзичливим характером

Лабрадори-ретрівери славляться своїм позитивним характером та бажанням змусити своїх господарів усміхнутися. Ця універсальна порода завдяки позитиву стають прекрасними собаками-помічниками, у тому числі собаками-поводирями та собаками-терапевтами.

Як і лабрадори, золотисті ретривери — розумні й добрі собаки, які прагнуть догодити своїм господарям. Вони впевнені в собі та приязні, люблять проводити час зі своїми господарями та знайомитися як з новими людьми, так і з собаками.

Кокер-спанієлі відомі своїм веселим темпераментом. Їх веселій вдачі важко чинити опір, що робить їх однією з найпопулярніших порід. Попри свою часто невпинну енергію, кокер-спанієлі — ніжні, лагідні та віддані собаки.

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Ірландські сетери відомі своєю спритністю та неймовірною енергією. Вони люблять активні вправи та дослідження нових територій. Ця порода є гарним вибором для активних власників, особливо тих, хто любить бігати чи ходити у походи.

Англійський сетер дуже активний, товариський та добродушний. Вони люблять ласку, однак цій породі собак потрібно багато вправ, великий будинок та сад.

Ласкавими, відданими та сімейними собаками з безстрашним характером вважаються боксери. Попри свій впевнений вигляд, боксери також мають майже веселу вдачу, вони дуже доброзичливі за своєю натурою.

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Бішон фрізе — маленький собака з великим та веселим характером з милою зовнішністю. Ці домашні тварини люблять проводити час зі своїми господарями, що зробило їх дуже популярними.

Гладкошерстий коллі вважається сильним та розумним собакою. Він виводився для догляду за вівцями, тому й досі із задоволенням проводить час на вулиці. Це товариська та енергійна порода, тому їй потрібні активні господарі, які люблять проводити час на свіжому повітрі. Це спритні та активні собаки з нескінченною енергією, яку люблять виплескувати під час тривалих прогулянок.

Раніше спеціалісти розповідали п'ятірку найпустотливіших порід собак. Їх характер може стати навіть причиною відвідин ветеринара.

Експерти також зазначали, які собаки є найвідданішими. Вони завжди будуть поряд з вами.