Ученые рассказали, действительно ли кошки и собаки умнее младенцев

Это сложный вопрос и ответ зависит от измерения интеллекта животного и человека.

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По сравнению с другими животными, человеческие младенцы начинают свою жизнь с того, что им нужно многому научиться. В то время как некоторые животные начинают ходить в течение нескольких часов после рождения, человеческим младенцам требуются месяцы или годы, чтобы освоить даже самые основные функции. Можно ли сравнивать интеллект кошек и собак? Действительно ли эти домашние животные умнее человеческих младенцев? Это сложный вопрос, и ответ зависит от измерения интеллекта животного и человека, пишет Live Science.

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Насколько собаки умны по сравнению с младенцами?

По словам Стэнли Корена из Университета Британской Колумбии, хотя невозможно провести точное сравнение интеллекта собак и людей, у собак есть некоторые когнитивные навыки, которые примерно соответствуют навыкам маленьких детей. Например, среднестатистическая собака может понимать около 165 слов и сигналов. В исключительных случаях некоторые собаки могут выучить значительно больше слов.

Большинство собак также умеют "считать" до трех. Исследования показывают, что мозг собак реагирует так же, как и у людей, когда они видят, как меняется количество точек на экране, что предполагает, что они распознают, когда количество увеличивается или уменьшается.

По словам Корена, у многих собак есть некоторое внутреннее понимание базового счета. Для сравнения, 14- и 18-месячные человеческие младенцы уже способны различать два и четыре объекта, когда их считает взрослый.

Анализируя когнитивные функции можно оценить умственный возраст собак по человеческим меркам. У среднестатистической собаки умственный возраст примерно эквивалентен умственному возрасту ребенка, которому 2,5 года. Это если речь идет о таких когнитивных навыках, как словарный запас, счет и эмоциональная осведомленность.

Понимание умственного возраста может помочь владельцам собак понять их возможности. Например, 2-летние дети еще не в полной мере способны испытывать и понимать чувство вины, и собаки также не могут это делать. Поэтому застенчивое поведение собак после того как они совершили что-то, что не нравится хозяину, является лишь проявлением страха перед наказанием.

Интеллект собак сильно зависит от их породы и обучения, говорит Корен.

Насколько кошки умны по сравнению с младенцами?

Исследований интеллекта кошек намного меньше и все же есть некоторые данные о когнитивных способностях этих домашних животных Фото: Live Science

По словам Дженнифер Вонк из Оклендского университета в Мичигане, исследований интеллекта кошек намного меньше и все же есть некоторые данные о когнитивных способностях этих домашних животных.

Известно, что кошки могут учится и получать новый опыт, а также они адаптируются к новым условиям, чтобы решать те или иные проблемы.

Исследования показывают, что кошки имеют хорошую память, и могут обнаружить еду, основываясь только на одном воспоминании. Кошки также понимают концепцию постоянства объекта. Это понимание того, объект все еще существует, даже если он больше не виден. Человеческие младенцы обычно усваивают концепцию постоянства объекта в возрасте от 4 до 10 месяцев. Исследования также показывают, что кошки могут даже лучше ассоциировать слова с картинками, чем человеческие младенцы.

По словам Вонк, несмотря на то, что с помощью разных тестов можно оценить интеллект кошек, нет смысла рассматривать интеллект этих домашних животных через призму человеческого развития. Ведь животные – это не люди, и они эволюционировали для решения других проблем в разной среде обитания. Что касается кошек, то они точно являются лучшими охотниками, чем люди и лучше различают запахи.

С другой стороны, как считают ученые, у кошек нет такой же как у людей мотивации совершенствовать уровень своего интеллекта. По словам Вонк, сравнение интеллекта кошек и человеческих младенцев не имеет смысла, ведь нельзя сказать, что кто-то умнее, ведь это разные виды.

Фокус уже писал о том, что ученые смогли выяснить, чувствуют ли крабы и омары боль, когда их варят заживо.

Также Фокус писал о породах собак, которые имеют положительный характер. Эти породы имеют веселый характер и любят проводить время со своими хозяевами.