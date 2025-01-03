Тысячелетиями умирали в адских муках: ученые наконец-то выяснили, чувствуют ли крабы боль

В последнее время появляется все больше доказательств того, что крабы, омары и другие животные, на самом деле чувствуют боль, когда их варят заживо.

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Крабов, омаров и других морских обитателей часто вылавливают для того, чтобы они стали обедом людей. Их часто варят заживо перед тем, как съесть, так как они якобы не чувствуют боли — у крабов и омаров нет участков мозга, отвечающих за обработку боли, пишет Live Science.

Но новое исследование ученых изменило все. Исследователи провели ряд экспериментов, чтобы проверить реакцию двух десятков крабов на болевые раздражители, такие как уколы пластиковым инструментом или небольшое количество уксуса, которое впрыскивали в их глаза, на антенны и мягкие ткани между клешнями и суставами.

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Во время экспериментов ученые также использовали электроды, которые измеряли реакции центральной нервной системы. Результаты указывают на то, что у крабов есть ноцицептивые реакции, которые не наблюдались, когда ученые использовали безболезненные вещества, такие как морская вода. Простыми словами, ученые доказали, что крабы на самом деле чувствовали боль.

Отметим, что в экспериментах были использованы береговые крабы (Carcinus maenas). Исследователи обнаружили, что у этих крабов есть ноцицепторы, нервные окончания, которые обнаруживают повреждение тела и посылают сигнал боли в мозг. Ноцицепторы ранее также были обнаружены у людей и многих млекопитающих. Они активируются, когда тело травмировано или находится под угрозой травмы, а затем посылают сигналы в мозг, сообщая, что тело сталкивается с возможной угрозой.

По словам соавтора исследования, биолога из Гетеборгского университета в Швеции Элефтериоса Касиураса, наличие одних только ноцицепторов вовсе не обязательно означает, что животное чувствует боль. Известно, что эти рецепторы могут вызывать болевой рефлекс — например, инстинктивное отдергивание руки от горячей плиты. Но люди испытывают чувство боли в нашем мозге. Поэтому, хотя одни только ноцицепторы не доказывают, что крабы чувствуют боль, они являются частью головоломки.

Другое исследование также показало, что омары и крабы реагируют на боль поведенчески. Сочетание этих поведенческих реакций с реакцией центральной нервной системы повышает вероятность того, что животное почувствует боль.

В 2016 году ученые провели исследование на раках-отшельниках и обнаружили, что животные проявляют защитное поведение в ответ на травму: раки-отшельники покидают свои раковины, чтобы избежать ударов током.

Новое исследование на прибрежных крабах соответствует другому критерию, убедительно свидетельствуя о том, что крабы могут чувствовать боль. Учитывая все эти доказательства, ученые пришли к выводу, что крабы и омары действительно способны чувствовать боль и все это время умирали в муках, пока их заживо варили в кипятке.

Ранее Фокус писал о том, что миллионы лет крабы убегали из океана на сушу, а затем возвращались.