Тисячоліттями вмирали в пекельних муках: вчені нарешті з'ясували, чи відчувають краби біль

Останнім часом з'являється дедалі більше доказів того, що краби, омари та інші тварини насправді відчувають біль, коли їх варять живцем.

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Крабів, омарів та інших морських мешканців часто виловлюють для того, щоб вони стали обідом людей. Їх часто варять живцем перед тим, як з'їсти, оскільки вони нібито не відчувають болю — у крабів і омарів немає ділянок мозку, що відповідають за обробку болю, пише Live Science.

Але нове дослідження вчених змінило все. Дослідники провели низку експериментів, щоб перевірити реакцію двох десятків крабів на больові подразники, як-от уколи пластиковим інструментом або невелика кількість оцту, яку впорскували в їхні очі, на антени та м'які тканини між клешнями й суглобами.

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Під час експериментів учені також використовували електроди, які вимірювали реакції центральної нервової системи. Результати вказують на те, що у крабів є ноцицептивні реакції, які не спостерігалися, коли вчені використовували безболісні речовини, такі як морська вода. Простими словами, вчені довели, що краби насправді відчували біль.

Зазначимо, що в експериментах були використані берегові краби (Carcinus maenas). Дослідники виявили, що у цих крабів є ноцицептори, нервові закінчення, які виявляють ушкодження тіла і посилають сигнал болю в мозок. Ноцицептори раніше також були виявлені у людей і багатьох ссавців. Вони активуються, коли тіло травмоване або перебуває під загрозою травми, а потім посилають сигнали в мозок, повідомляючи, що тіло стикається з можливою загрозою.

За словами співавтора дослідження, біолога з Гетеборзького університету у Швеції Елефтеріоса Касіураса, наявність одних тільки ноцицепторів зовсім не обов'язково означає, що тварина відчуває біль. Відомо, що ці рецептори можуть викликати больовий рефлекс — наприклад, інстинктивне відсмикування руки від гарячої плити. Але люди відчувають почуття болю в нашому мозку. Тому, хоча самі лише ноцицептори не доводять, що краби відчувають біль, вони є частиною головоломки.

Інше дослідження також показало, що омари та краби реагують на біль поведінково. Поєднання цих поведінкових реакцій з реакцією центральної нервової системи підвищує ймовірність того, що тварина відчує біль.

У 2016 році вчені провели дослідження на раках-відлюдниках і виявили, що тварини проявляють захисну поведінку у відповідь на травму: раки-відлюдники покидають свої раковини, щоб уникнути ударів струмом.

Нове дослідження на прибережних крабах відповідає іншому критерію, переконливо свідчачи про те, що краби можуть відчувати біль. Враховуючи всі ці докази, вчені дійшли висновку, що краби й омари справді здатні відчувати біль і весь цей час помирали в муках, доки їх живцем варили в окропі.

Раніше Фокус писав про те, що мільйони років краби тікали з океану на сушу, а потім поверталися.