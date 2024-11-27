Учені закликають ніколи більше не варити крабів живцем в окропі: що вони дізналися (фото)

Факт, що краби й омари кричать, коли ми кидаємо їх живцем у киплячу воду, це не більше ніж міф. Але вчені закликають уникати такого способу приготування.

Побутує поширена хибна думка про те, що раки, краби й омари кричать від болю, коли ми кидаємо їх у киплячу воду для варіння. Раніше вчені вже довели, що це не більш ніж міф, проте вони все ж закликають відмовитися від кип'ятіння крабів живцем, і на те є вагомі причини, пише Daily Mail.

У новому дослідженні зоологи з Гетеборзького університету закликали до негайної заборони на варіння крабів живцем після новаторського відкриття. У своїй роботі вчені довели, що краби насправді дійсно відчувають біль, як і інші тварини. Тобто цей метод варіння в окропі, найімовірніше, є для живих істот вельми болісним.

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За словами провідного автора дослідження, аспіранта Елефтеріоса Касіураса, вони з колегами дійшли висновку, що варіння ракоподібних живцем має бути заборонено. Дослідники також наполягають, що такі методи, як електроприглушення, мають застосовуватися в момент упіймання ракоподібних. Річ у тім, що з кожним дослідженням у вчених з'являється дедалі більше доказів, що ракоподібні відчувають біль, а тому людям слід ставитися до них так само, як до інших тварин.

Учені провели низку болісних експериментів над крабами Фото: Eleftherios Kasiouras

У своїй роботі вчені використовували сканування мозку, щоб побачити, як нервова система крабів реагує на больові подразники. Це, по суті, стало першим доказом того, що краби сприймають біль так само, як і люди.

Команда відібрала частково паралізованих прибережних крабів, відомих як європейські зелені краби, а потім прикріпила електроди до пучків їхніх нервів, відомих як ганглії, які складають центральну нервову систему ракоподібних. Після цього крабів піддали болючій хімічній або фізичній стимуляції з використанням розчинів оцтової кислоти й спеціальних зондів.

Результати вказували, що пошкодження або стрес клешень, вусиків і ніг викликали сплеск електричної активності в пов'язаних із ними гангліях. За словами Касіураса, результати їхньої роботи фактично вказували на те, що під час впливу больового подразника на тканини ракоподібних цей подразник передавався в їхній мозок. Ба більше, дані вказують на те, що реакції були тривалими й інтенсивними.

На наступному етапі дослідження вчені протестували ті самі ділянки за допомогою нехворобливих стимулів, як-от солона вода, але не побачили такої самої реакції. Це стало підтвердженням того, що попередні реакції не були рефлексом, а були реакцією на біль.

Учені довели, що краби насправді відчувають біль Фото: Eleftherios Kasiouras

Зазначимо, що більш ранні дослідження також показали, що ракоподібні, зокрема краби, креветки й омари, ймовірно, відчувають біль. Різниця в тому, що попередні дослідження були зосереджені на методах спостереження і розглядали докази, такі, як підвищений дотик до ураженої ділянки або спроби уникнути небезпеки.

У новій роботі вчені вперше зафіксували, як нервова система ракоподібних насправді реагує на пошкоджувальні стимули. В організмі багатьох інших тварин, зокрема й людей, спеціалізовані рецептори, звані ноцицепторами, виявляють ушкодження і посилають сигнали в центральну нервову систему, що інтерпретуються як біль.

Тепер учені довели наявність ноцицепторів у ракоподібних і вважають, що вони є "ключовим критерієм" для того, щоб переконатися в тому, що тварина справді відчуває біль. Автори дослідження також зазначають, що дослідження було проведене лише на крабах, однак те, що відповідне для них, імовірно, відповідає і більшості інших ракоподібних зі схожою структурою і нервовою системою.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція не може зупинитися з експериментами над крабами.