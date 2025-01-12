Не те, що думали вчені: розкрито загадку Колеса духів на Близькому Сході (фото)

Хоча вчені спростували теорію про передбачуване призначення схожої на Стоунхендж споруди, вони не можуть сказати, для чого її було побудовано насправді.

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Учені з'ясували, що 6000-літнє кам'яне коло, відоме як Колесо духів або Руджм ель-Хірі, що розташоване на території Голанських висот на Близькому Сході, не було збудоване для того, щоб служити астрономічною обсерваторією. Але справжнє значення цієї споруди залишається загадкою. Дослідження опубліковано в журналі Remote Sensing, пише Live Science.

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Мегалітичну споруду Колесо духів, що має діаметр 150 метрів, уперше було виявлено 1968 року. Відтоді вчені намагаються зрозуміти його справжнє призначення. Вважалося, що це величезне кам'яне коло, що складається з декількох концентричних кіл, які складаються з каменів заввишки до 2,5 метрів, було збудоване древніми людьми для спостереження за зірками та іншими небесними об'єктами. Тепер же вчені дійшли висновку, що цей об'єкт не міг бути стародавньою астрономічною обсерваторією.

Колесо духів розташоване на Голанських висотах — спірній території між Ізраїлем і Сирією. Вважається, що ця споруда була побудована понад 6000 тисяч років тому. Більш ранні дослідження припускали, що проміжки в кам'яному колі збігаються з астрономічними подіями, такими як літнє і зимове сонцестояння, а отже, розташування каміння могло бути використано для астрономічних спостережень.

Колесо духів розташоване на території Голанських висот, спірної території між Ізраїлем і Сирією Фото: Live Science

Нове дослідження показує, що тектонічні плити біля мегалітичної споруди, яку порівнюють зі Стоунхенджем, рухалися щороку впродовж понад 4000 років, що фактично виключає можливість того, що це місце було збудовано як астрономічна обсерваторія. Тобто стародавня пам'ятка змістилася від свого первісного положення на десятки метрів за тисячі років існування об'єкта.

Колесо духів не було побудовано для того, щоб служити астрономічною обсерваторією, вважають учені Фото: Live Science

Щороку тектонічні плити в районі Голанських висот зміщуються на кілька сантиметрів, а значить за тисячі років Колесо духів змістилося приблизно на 40 метрів, і таким чином вирівнювання кам'яних кіл щодо астрономічних явищ повністю змінилося. Це означає, що поточна орієнтація кам'яних кіл і проміжків у них не була такою самою, як тисячі років тому, кажуть учені.

Дослідження показало, що Колесо духів є лише однією з тисяч доісторичних споруд, побудованих у цьому регіоні, включно з тими, що використовували для сільського господарства і для поховання померлих.

Водночас науковці достеменно не знають, для чого було побудовано Колесо духів, адже було виявлено мало підказок, які могли б прояснити ситуацію. У центрі об'єкта розташований курган і це місце могло використовуватися як для поховання померлих, так і для проведення релігійних обрядів.

Як уже писав Фокус, вчені виявили приховану структуру всередині ядра Землі. Дослідники вважають, що нові дані можуть змінити уявлення про природу внутрішнього ядра нашої планети.

Також Фокус писав про те, що археологи знайшли в Англії понад 300 ідеально збережених срібних монет, які були заховані в XI столітті. Одна з найрідкісніших знахідок такого роду.