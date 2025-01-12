Учені виявили приховану структуру всередині ядра Землі: що це

Дослідники вважають, що нові дані можуть змінити уявлення про природу внутрішнього ядра нашої планети.

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Надра Землі зберігають все ще дуже багато загадок, які намагаються розгадати вчені. Особливо їх цікавить ядро Землі, до якого неможливо дістатися, щоб з'ясувати, яке воно насправді. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Geophysical Research, припускає, що внутрішнє ядро Землі має всередині ще одне ядро, пише ScienceAlert.

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Наразі вчені вважають, що Земля складається з чотирьох основних шарів, тобто кори, мантії, зовнішнього рідкого і внутрішнього твердого ядра. Про те, що знаходиться в надрах Землі, вчені з'ясували здебільшого завдяки вивченню вулканічної активності та сейсмічних хвиль, які проходять через нашу планету. Але це лише непрямі дані, адже зазирнути глибоко в надра Землі поки що неможливо.

Проте вчені вважають, що розпечене внутрішнє ядро з температурою понад 5000 градусів Цельсія становить лише 1% від загального обсягу Землі. Автори дослідження вважають, що знайшли докази існування двох окремих шарів у внутрішнього ядра нашої планети, тобто всередині знаходиться ще одне ядро. Дослідники вважають, що нові дані можуть змінити уявлення про природу внутрішнього ядра Землі.

Вчені вивчили і зіставили багато моделей внутрішнього ядра з даними спостережень за багато десятиліть, щоб детальніше зрозуміти, скільки часу потрібно сейсмічним хвилям для проходження через Землю.

Автори дослідження вивчили, як відмінності у складі внутрішнього ядра змінюють властивості сейсмічних хвиль і з'ясували, що деякі моделі не відповідають даним спостережень і вказують на існування прихованого ядра.

Одні моделі показують, що матеріал внутрішнього ядра проводить сейсмічні хвилі швидше і паралельно екватору, але інші моделі показують, що матеріал дає змогу швидше проводити сейсмічні хвилі паралельно осі обертання Землі.

Аналіз моделей і даних про внутрішнє ядро Землі показав, що сейсмічні хвилі змінюються все ж таки швидше під час проходження вздовж осі обертання планети, що вказує на наявність ще одного шару у внутрішньому ядрі Землі.

Поділ розпеченого внутрішнього ядра може бути пов'язаний з двома окремими подіями охолодження дуже гарячої ранньої Землі понад 4 млрд років тому.

Наявність ще одного шару у внутрішньому ядрі Землі припускають уже давно і це дослідження додає ваги цій теорії. Вчені сподіваються, що майбутні дослідження допоможуть підтвердити або спростувати їхні висновки. Але поки що повністю розгадати загадку ядра Землі повністю не вдалося.

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