Угроза необратимых последствий: 2024 год был самым жарким за всю историю наблюдений

Эксперты говорят об угрозе необратимых последствий для экологии — от опасных жары, усиления осадков, роста уровня моря до вымирания ряда видов животных на планете.

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Служба изменения климата Европейского Союза Copernicus (C3S) подтвердила, что в течение температура на планете впервые превысила критическую границу в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Об этом сообщает BBC.

Директор Copernicus Кардо Буонтемпо говорит, что каждый месяц прошлого года оказался самым теплым или вторым в рейтинге самых теплых за всю историю наблюдений. Он также добавил, что средняя температура в мире превысила на 1,6°C показатели 1850-1900 годов, а последние десять лет стали самыми жаркими в истории.

Шкала потепления (фото: BBC)

СМИ пишет, что изменение климата привело к росту частоты катастрофических явлений, в частности лесных пожаров. Несмотря на то, что изменение климата начало влиять на жизнь по всей планете, сейчас есть понимание, что политическая воля в ряде стран по этому вопросу начала уменьшаться.

Температурные показатели за последние годы (фото: BBC)

По оценкам климатологов, прошлый год отметился также рекордным уровнем углекислого газа, который составил более 422 части на миллион в атмосфере. Британское метеорологическое бюро считает, что в 2025 году температура снова может оказаться чрезвычайно высокой, но пока повышение вызвано натуральными явлениями, такими как Эль-Ниньо.

Наблюдение за температурой в течение 150 лет (фото: BBC)

Журналисты пишут, что последствиями потепления могут стать более частые и интенсивные экстремальные погодные условия, в частности волны жары и сильные осадки. Также предполагается повышение уровня моря и вероятная гибель многих видов животных.

Ранее сообщалось, что скорость закипания Земли невероятно ускоряется. Исследователи обнаруживают тревожные свидетельства того, что темп глобального потепления планеты неумолимо ускоряется.

Также стало известно, почему климат Земли бросает из засух в наводнения. В новом исследовании ученые выяснили, как глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, влияет на количество осадков и их характер.