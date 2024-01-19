Тревожные звоночки. Скорость закипания Земли невероятно ускоряется — на 50% за последние 10 лет

Исследователи обнаруживают тревожные свидетельства того, что темп глобального потепления планеты неумолимо ускоряется.

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С 1960-х годов каждое десятилетие было жарче предыдущего, как и предсказывали многие климатические модели. Прошлый 2023 год и вовсе стал самым жарким за всю историю наблюдений, обрушив на планету рекордные волны тепла, засухи и лесных пожаров. Ситуация в климатической системе Земли настолько накалилась, что ученые больше не могут использовать красный цвет для обозначения жары — его попросту недостаточно, пишет Science Alert.

Тем не менее в научном сообществе ведутся споры о том, ускоряются ли темпы глобального потепления Земли. В особенности остро этот вопрос встал после прошлогоднего климатического хаоса.

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Несколько месяцев назад бывший климатолог NASA Джеймс Хансен опубликовал одну из главных первых работ, предупреждающий человечество о глобальном потеплении. Результаты его исследования свидетельствовали о том, что с 2010 года темпы потепления планеты ускорились на 50%. Отметим, что другие климатологи отнеслись к его работе скептически, впрочем, некоторые климатические модели все же предсказывали некоторую степень ускорения этого процесса.

По словам ученого-климатолога из Беркли Зика Хаусфатера, исследование Хансена в действительности вовсе не выглядит неправдоподобным. Впрочем, он признает, что результаты работы коллеги "не слишком хорошо поддерживаются литературой". Однако Хенсен не был единственным, кто обнаружил это пугающее ускорение темпов глобального потепления.

В новом исследовании ученый-эколог Одри Миньер из Университета Поля Сабатье во Франции также обнаружил признаки ускорения нагревания мирового океана. В то же время исследователи отмечают, что обнаружение ускорения нагрева Земли сегодня все еще остается невозможным, несмотря на убедительные доказательства потенциального увеличения скорости нагрева.

В ходе исследования Миньер с командой подсчитали, что степень нагрева земных океанов каждое десятилетие в 1960-х годов составляла около 0,15 Вт на квадратный метр (Вт/м2). Однако ученые обнаружили, что с тех пор этот показатель значительно вырос и составляет 0,91 Вт/м2.

Авторы работы предупреждают, что их результаты сильно разнятся, а данные за более ранние годы менее надежды, чем современные. Но в то же время они настаивают, что их выводы согласуются с несколькими различными наборами данных.

По словам Хаусфатера, сегодня появляется все больше свидетельств ускорения глобального потепления Земли. Однако ученый полагает, оно не обязательно "хуже, чем мы думали", как минимум потому, что климатологи и экологи ранее предполагали нечто подобное.

Ученые все еще не знаю, чем вызвано столь резкое ускорение темпов потепления Земли, однако у них все же есть несколько теорий на этот счет. Во-первых, вероятным виновником называют изменение облачного покрова, во-вторых, ошеломляющее уменьшение количества морского льда, в-третьих, естественную изменчивость в сочетании с растущим вкладом человеческой деятельности.

Миньер с командой также отмечают, что долгосрочное ускорение нагрева планеты качественно согласуется с ростом концентрации углекислого газа и снижением концентрации аэрозолей в атмосфере Земли. Однако исследователи признаю, что потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше понять ситуацию и причинно-следственные связи.

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