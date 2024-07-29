Климат Земли бросает из крайности в крайность: что насылает на планету засухи и наводнения

В новом исследовании ученые выяснили, как глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, влияет на количество осадков и их характер.

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Климатический кризис больше не является чем-то абстрактным, что угрожает планете в будущем. Он уже здесь, в результате чего мир столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров, но это не единственные последствия глобального потепления планеты, вызванного деятельностью человека. В новом исследовании ученые также обнаружили, что потепление планеты оказывает существенное влияние и на осадки, пишет PHYS.org.

Новое исследование китайских ученых и Метеорологического бюро Великобритании показывает, что за последние 100 лет глобальное потепление Земли привело к увеличению изменчивости осадков на 75% суши. Особенно этот сдвиг коснулся Австралии, Европы и восточной части Северной Америки. Авторы исследования отмечают, что их работа, по сути, является первым систематическим доказательством наблюдений того, что изменение климата делает глобальные модели осадков более изменчивыми, чем когда-либо прежде.

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Климатические модели предсказывали, что эта изменчивость ухудшится при изменении климата. Но эти новые результаты показывают, что изменчивость осадков уже ухудшилась за последние 100 лет, особенно в Австралии.

Отметим, что это не первая работа на эту тему. Предыдущие исследования были сосредоточены на долгосрочном среднем количестве осадков, не меняющемся систематически в глобальном масштабе, или экстремальных значениях осадков. В новой работе ученые рассмотрели исключительно изменчивость, относящуюся к неравномерному времени и количеству осадков.

Простыми словами, ученые обнаружили, что засушливые периоды на большинство поверхности суши стали еще суше, а дождливые — влажнее. Наиболее тревожным, по мнению авторов исследования, является то, что ситуация будет лишь ухудшаться со временем по мере закипания Земли. В результате риск засух и наводнений во всем мире станет экстремальным.

Результаты исследования показали систематическое увеличение изменчивости осадков с 1900-х годов. Причем ежедневная изменчивость осадков увеличивалась на 1,2% за десятилетие во всем мире. Эта тенденция была более выражена во второй половине века, после 1950 года.

Такое увеличение изменчивости означает, что дожди на планете распределяются еще более неравномерно с течением времени. Простыми словами, годовая норма осадков в одном регионе буквально может выпасть за меньшее количество дней. В то же время засушливые периоды перемежаются проливными ливнями или засухой и наводнением в быстрой последовательности.

В своей работе команда опиралась на данные наблюдений и обнаружила, что с 900-х годов изменчивость осадков увеличилась более чем на 75% исследованных территорий. Наиболее пострадавшими считаются Европа, Австралия и восточная часть Северной Америки. В других регионах долгосрочная тенденция в изменчивости осадков была менее выраженной.

Результаты также показывают, что увеличение суточной изменчивости осадков произошло во все четыре сезона по всему миру, хотя сезонные различия проявились в меньших региональных масштабах. Авторы исследования считают, что причиной таких изменений являются выбросы парниковых газов, которые создали более влажную и жаркую земную атмосферу, а также более интенсивные дожди и большие колебания между ними.

Ранее Фокус писал о том, что 11 миллионов людей пострадают в результате мегаземлетрясения: с каждым годом угроза все больше.