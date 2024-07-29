Клімат Землі кидає з крайнощів у крайнощі: що насилає на планету посухи та повені

У новому дослідженні вчені з'ясували, як глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, впливає на кількість опадів та їхній характер.

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Кліматична криза більше не є чимось абстрактним, що загрожує планеті в майбутньому. Вона вже тут, внаслідок чого світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж, але це не єдині наслідки глобального потепління планети, спричиненого діяльністю людини. У новому дослідженні вчені також виявили, що потепління планети суттєво впливає і на опади, пише PHYS.org.

Нове дослідження китайських учених і Метеорологічного бюро Великої Британії показує, що за останні 100 років глобальне потепління Землі призвело до збільшення мінливості опадів на 75% суші. Особливо цей зсув торкнувся Австралії, Європи та східної частини Північної Америки. Автори дослідження зазначають, що їхня робота, по суті, є першим систематичним доказом спостережень того, що зміна клімату робить глобальні моделі опадів більш мінливими, ніж будь-коли раніше.

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Кліматичні моделі передбачали, що ця мінливість погіршиться при зміні клімату. Але ці нові результати показують, що мінливість опадів уже погіршилася за останні 100 років, особливо в Австралії.

Зазначимо, що це не перша робота на цю тему. Попередні дослідження були зосереджені на довгостроковій середній кількості опадів, що не змінюється систематично в глобальному масштабі, або екстремальних значеннях опадів. У новій роботі вчені розглянули виключно мінливість, що стосується нерівномірного часу і кількості опадів.

Простими словами, вчені виявили, що посушливі періоди на більшості поверхні суші стали ще сухішими, а дощові — вологішими. Найбільш тривожним, на думку авторів дослідження, є те, що ситуація лише погіршуватиметься з часом у міру закипання Землі. У результаті ризик посух і повеней у всьому світі стане екстремальним.

Результати дослідження показали систематичне збільшення мінливості опадів з 1900-х років. Причому щоденна мінливість опадів збільшувалася на 1,2% за десятиліття в усьому світі. Ця тенденція була більш виражена в другій половині століття, після 1950 року.

Таке збільшення мінливості означає, що дощі на планеті розподіляються ще більш нерівномірно з плином часу. Простими словами, річна норма опадів в одному регіоні буквально може випасти за меншу кількість днів. Водночас посушливі періоди перемежовуються проливними зливами або посухою і повінню у швидкій послідовності.

У своїй роботі команда спиралася на дані спостережень і виявила, що з 900-х років мінливість опадів збільшилася більш ніж на 75% досліджених територій. Найбільш постраждалими вважаються Європа, Австралія та східна частина Північної Америки. В інших регіонах довгострокова тенденція в мінливості опадів була менш вираженою.

Результати також показують, що збільшення добової мінливості опадів відбулося в усі чотири сезони по всьому світу, хоча сезонні відмінності проявилися в менших регіональних масштабах. Автори дослідження вважають, що причиною таких змін є викиди парникових газів, які створили більш вологу та спекотну земну атмосферу, а також більш інтенсивні дощі та більші коливання між ними.

Раніше Фокус писав про те, що 11 мільйонів людей постраждають унаслідок мегаземлетрусу: з кожним роком загроза дедалі більша.