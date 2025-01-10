Загроза незворотних наслідків: 2024 рік був найспекотнішим за всю історію спостережень

Експерти кажуть про загрозу незворотних наслідків для екології — від небезпечних спек, посилення опадів, зростання рівня моря до вимирання низки видів тварин на планеті.

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Служба зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S) підтвердила, що протягом температура на планеті вперше перевищила критичну межу у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом. Про це повідомляє BBC.

Директор Copernicus Кардо Буонтемпо каже, що кожен місяць минулого року виявився найтеплішим або другим у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень. Він також додав, що середня температура у світі перевищила на 1,6°C показники 1850-1900 років, а останні десять років стали найспекотнішими в історії.

Шкала потепління (фото: BBC)

ЗМІ пише, що зміна клімату призвела до зростання частоти катастрофічних явищ, зокрема лісових пожеж. Попри те, що зміна клімату почала впливати на життя по всій планеті, наразі є розуміння, що політична воля в низці країн з цього питання почала зменшуватися.

Температурні показники за останні роки (фото: BBC)

За оцінками кліматологів, минулий рік відзначився також рекордним рівнем вуглекислого газу, який склав понад 422 частини на мільйон в атмосфері. Британське метеорологічне бюро вважає, що у 2025 році температура знову може виявитися надзвичайно високою, але наразі підвищення викликане натуральними явищами, такими як Ель-Ніньо.

Спостереження за температурою протягом 150 років (фото: BBC)

Журналісти пишуть, що наслідками потепління можуть стати більш часті та інтенсивні екстремальні погодні умови, зокрема хвилі спеки та сильні опади. Також передбачається підвищення рівня моря та ймовірна загибель багатьох видів тварин.

Раніше повідомлялося, що швидкість закипання Землі неймовірно прискорюється. Дослідники виявляють тривожні свідчення того, що темп глобального потепління планети невблаганно прискорюється.

Також стало відомо, чому клімат Землі кидає з посух до повеней. У новому дослідженні вчені з'ясували, як глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, впливає на кількість опадів та їхній характер.