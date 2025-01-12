Ученые обнаружили скрытую структуру внутри ядра Земли: что это

Исследователи считают, что новые данные могут изменить представление о природе внутреннего ядра нашей планеты.

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Недра Земли хранят все еще очень много загадок, которые пытаются разгадать ученые. Особенно их интересует ядро Земли, к которому невозможно добраться, чтобы выяснить, какое оно на самом деле. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research, предполагает, что внутреннее ядро Земли имеет внутри еще одно ядро, пишет ScienceAlert.

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Сейчас ученые считают, что Земля состоит из четырех основных слоев, то есть коры, мантии, внешнего жидкого и внутреннего твердого ядра. О том, что находится в недрах Земли, ученые выяснили в основном благодаря изучению вулканической активности и сейсмических волн, которые проходят через нашу планету. Но это лишь косвенные данные, ведь заглянуть глубоко в недра Земли пока невозможно.

Тем не менее, ученые считают, что раскаленное внутреннее ядро ​​с температурой более 5000 градусов Цельсия составляет всего 1% от общего объема Земли. Авторы исследования считают, что нашли доказательства существования двух отдельных слоев у внутреннего ядра нашей планеты, то есть внутри находится еще одно ядро. Исследователи считают, что новые данные могут изменить представление о природе внутреннего ядра Земли.

Ученые изучили и сопоставили многие модели внутреннего ядра с данными наблюдений за многие десятилетия, чтобы более подробно понять, сколько времени требуется сейсмическим волнам для прохождения через Землю.

Авторы исследования изучили, как различия в составе внутреннего ядра изменяют свойства сейсмических волн и выяснили, что некоторые модели не соответствуют данным наблюдений и указывают на существование скрытого ядра.

Одни модели показывают, что материал внутреннего ядра проводит сейсмические волны быстрее и параллельно экватору, но другие модели показывают, что материал позволяет быстрее проводить сейсмические волны параллельно оси вращения Земли.

Анализ моделей и данных о внутреннем ядре Земли показал, что сейсмические волны изменяются все же быстрее при прохождении вдоль оси вращения планеты, что указывает на наличие еще одного слоя во внутреннем ядре Земли.

Разделение раскаленного внутреннего ядра может быть связано с двумя отдельными событиями остывания очень горячей ранней Земли более 4 млрд лет назад.

Наличие еще одного слоя во внутреннем ядре Земли предполагается уже давно и данное исследование добавляет веса этой теории. Ученые надеются, что будущие исследования помогут подтвердить или опровергнуть их выводы. Но пока что полностью разгадать загадку ядра Землю полностью не удалось.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили окаменелые останки самой маленькой кошки в мире, которая жила 30 000 лет назад. Обнаруженный новый вид вымерших кошек был меньше обычной домашней кошки.

Также Фокус писал о том, что 2024 год был самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Эксперты говорят об угрозе необратимых последствий для экологии — от опасных жары, усиления осадков, роста уровня моря до вымирания ряда видов животных на нашей планете.