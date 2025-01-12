Не то, что думали ученые: раскрыта загадка Колеса духов на Ближнем Востоке (фото)

Хотя ученые опровергли теорию о предполагаемом предназначении похожего на Стоунхендж сооружения, они не могут сказать, для чего оно было построено на самом деле.

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Ученые выяснили, что 6000-летний каменный круг, известный как Колесо духов или Руджм эль-Хири, который находится на территории Голанских высот на Ближнем Востоке, не был построен для того, чтобы служить астрономической обсерваторией. Но истинное значение этого сооружения остается загадкой. Исследование опубликовано в журнале Remote Sensing, пишет Live Science.

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Мегалитическое сооружения Колесо духов, имеющее диаметр 150 метров, впервые было обнаружено в 1968 году. С тех пор ученые пытаются понять его истинное предназначение. Считалось, что этот огромный каменный круг, который состоит из нескольких концентрических кругов, состоящих из камней высотой до 2,5 метров, был построен древними людьми для наблюдения за звездами и другими небесными объектами. Теперь же ученые пришли к выводу, что этот объект не мог быть древней астрономической обсерваторией.

Колесо духов находится на Голанских высотах — спорной территории между Израилем и Сирией. Считается, что это сооружение было построено более 6000 тысяч лет назад. Более ранние исследования предполагали, что промежутки в каменном круге совпадают с астрономическими событиями, такими как летнее и зимнее солнцестояние, а значит расположение камней могло быть использовано для астрономических наблюдений.

Колесо духов находится на территории Голанских высот, спорной территории между Израилем и Сирией Фото: Live Science

Новое исследование показывает, что тектонические плиты около мегалитического сооружения, которое сравнивают со Стоунхенджем, двигались каждый год на протяжении более 4000 лет, что фактически исключает возможность того, что это место было построено как астрономическая обсерватория. То есть древний памятник сместился. от своего первоначального положения на десятки метров за тысячи лет существования объекта.

Колесо духов не было построено для того, чтобы служить астрономической обсерваторией, считают ученые Фото: Live Science

Каждый год тектонические плиты в районе Голанских высот смещаются на несколько сантиметров, а значит за тысячи лет Колесо духов сместилось примерно на 40 метров и таким образом выравнивание каменных кругов относительно астрономических явлений полностью изменилось. Это означает, что текущая ориентация каменных кругов и промежутков в них не была такой же как тысячи лет назад, говорят ученые.

Исследование показало, что Колесо духов является лишь одним из тысяч доисторических сооружений, а построенных в данном регионе, включая те, которые использовались для сельского хозяйства и для захоронения умерших.

В то же время ученые точно не знают, для чего было построено Колесо духов, ведь было обнаружено мало подсказок, которые могли бы прояснить ситуацию. В центре объекта находится курган и это место могло использоваться как для захоронения умерших, так и для проведения религиозных обрядов.

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