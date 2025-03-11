Найдена самая редкая летучая мышь в мире: ученые никогда не встречали такой прежде (фото)

Исследователи впервые заметили полностью белую летучую мышь с дискокрылыми крыльями — это первое свидетельство лейцизма у вида.

Related video

Наша планета является домом для невероятного количества видов, а животные с необычной окраской часто появляются там, где ученые меньше всего ожидают их встретить. Предыдущие исследования уже показали, что генетика может внести коррективы даже в самые яркие перья и мех — яркое тому доказательство муравьед-альбинос и полностью черный пингвин, о которых Фокус писал ранее. Теперь летучая мышь Spix с дискокрылыми крыльями была впервые замечена в Белизе с красивым белым мехом, пишет IFLScience.

Лейцизм — отсутствие пигментации в кое или мехе животного, но, в отличие от альбинизма, оно не влияет на цвет глаз. До этого момента ученые никогда ранее не регистрировали лейцизм у вида летучих мышей Spix с дискокрылыми крыльями или даже у семейства Thyropteridae, к которому он относится.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам первого автора исследования Ванессы Мартин, обычно представители этого вида темно-коричневые, иногда с красновато-коричневыми частями на ушах и белым или желтым мехом на животе. Однако теперь ученые обнаружили почти полностью белую особь.

Авторы исследования отмечают, что пока не провели анализ ДНК лейкистической летучей мыши, однако надеются сделать это в будущем. Лейцизм — это генетически обусловленный и, как правило, рецессивный признак, то есть оба родителя должны нести ген, чтобы он проявился у их потомства

Отметим, что дискокрылые летучие мыши Спикса широко распространены и встречаются в Мексике, по всей Центральной Америке и в Бразилии. Однако в Белизе этот вид не слишком распространен и встречается лишь в четырех местах.

Внутри этих скрученных листьев могут гнездиться социальные группы из 4–14 летучих мышей Фото: Courtesy of Vanessa Martin

Ученые уже обнаружили, что у вида весьма специализированная стратегия ночлега, а потому летучих мышей можно обнаружить в скрученных листьях геликонии. Листья можно использовать только временно, пока они идеального размера для отверстия, в котором могут ночевать летучие мыши — через 24 часа они становятся слишком широкими. Исследования также показали, что коммерческий сбор листьев геликонии также влияет на летучих мышей.

В 2023 году команда ученых, стоящих за открытием, наблюдала, как небольшая группа животных выпадает из листа геликонии, когда их срезали. Ученые заметили одну особь, которая отличалась от остальных — самец с лейцизмом. После этого первоначального наблюдения более широкая группа была предупреждена и стала искать больше полностью белых особей. В конце года ученым удалось поймать взрослого самца с лейцизмом, а в следующем году один самец летучей мыши из группы из четырех особей также был обнаружен с лейцизмом.

По словам Мартин, некоторые эксперты предположили, что лейцизм может негативно влиять на летучих мышей, делая их более заметными для хищников или влияя на их принятие в социальных группах. Однако позже ученые выяснили, что летучие мыши с лейцизмом на самом деле достигают зрелости и даже размножаются — это указывает на то, что лейцизм, вероятно, не оказывает существенного влияния на выживание или социальную интеграцию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли черного, как смоль, королевского пингвина.