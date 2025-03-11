Знайдено найрідкіснішого кажана у світі: вчені ніколи не зустрічали такого раніше (фото)

Дослідники вперше помітили повністю білого кажана з дискокрилими крилами — це перше свідчення лейцизму у виду.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, а тварини з незвичайним забарвленням часто з'являються там, де вчені найменше очікують їх зустріти. Попередні дослідження вже показали, що генетика може внести корективи навіть у найяскравіше пір'я і хутро — яскравий тому доказ мурахоїд-альбінос і повністю чорний пінгвін, про яких Фокус писав раніше. Тепер кажана Spix з дискокрилими крилами вперше помітили в Белізі з красивим білим хутром, пише IFLScience.

Лейцизм — відсутність пігментації в шкірі або хутрі тварини, але, на відміну від альбінізму, вона не впливає на колір очей. До цього моменту вчені ніколи раніше не реєстрували лейцизм у виду кажанів Spix з дискокрилими крилами або навіть у сімейства Thyropteridae, до якого він належить.

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За словами першої авторки дослідження Ванесси Мартін, зазвичай представники цього виду темно-коричневі, інколи з червонувато-коричневими частинами на вухах і білим або жовтим хутром на животі. Однак тепер учені виявили майже повністю білу особину.

Автори дослідження зазначають, що поки що не провели аналіз ДНК лейкістичного кажана, проте сподіваються зробити це в майбутньому. Лейцизм — це генетично зумовлена і, як правило, рецесивна ознака, тобто обоє батьків повинні нести ген, щоб він проявився в їхнього потомства

Зазначимо, що дискокрилі кажани Спікса широко розповсюджені та трапляються в Мексиці, по всій Центральній Америці та в Бразилії. Однак у Белізі цей вид не надто поширений і зустрічається лише в чотирьох місцях.

Усередині цього скрученого листя можуть гніздитися соціальні групи з 4-14 кажанів Фото: Courtesy of Vanessa Martin

Вчені вже виявили, що вид має вельми спеціалізовану стратегію ночівлі, а тому кажанів можна виявити у скрученому листі геліконії. Листя можна використовувати тільки тимчасово, поки воно ідеального розміру для отвору, в якому можуть ночувати кажани — через 24 години воно стає занадто широким. Дослідження також показали, що комерційний збір листя геліконії також впливає на кажанів.

У 2023 році команда вчених, які стоять за відкриттям, спостерігала, як невелика група тварин випадає з листа геліконії, коли їх зрізали. Науковці помітили одну особину, яка відрізнялася від інших — самець із лейцизмом. Після цього початкового спостереження ширшу групу попередили й почали шукати більше повністю білих особин. Наприкінці року вченим вдалося зловити дорослого самця з лейцизмом, а наступного року один самець кажана з групи з чотирьох особин також був виявлений з лейцизмом.

За словами Мартін, деякі експерти припустили, що лейцизм може негативно впливати на кажанів, роблячи їх більш помітними для хижаків або впливаючи на їхнє прийняття в соціальних групах. Однак пізніше вчені з'ясували, що кажани з лейцизмом насправді досягають зрілості та навіть розмножуються — це вказує на те, що лейцизм, імовірно, не чинить істотного впливу на виживання або соціальну інтеграцію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли чорного, як смола, королівського пінгвіна.